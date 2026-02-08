Giá vàng hôm nay, ngày 8/2/2026: Đồng loạt dự báo tăng nhưng người mua trên đỉnh vẫn lỗ 15 triệu đồng

Đời sống 08/02/2026 11:40

Hôm nay, ngày 8/2/2026, giá vàng trong nước lên sát 180 triệu đồng một lượng nhưng người mua trên đỉnh vẫn còn lỗ nặng.

Theo báo Người Lao Động, Sáng chủ nhật 8-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào, 179,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 7,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các doanh nghiệp như công ty SJC niêm yết khoảng 175,8 triệu đồng/lượng mua vào và 17

8,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 7,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau một tuần biến động dữ dội. Tuần qua, có thời điểm giá vàng giảm sốc về chỉ còn 166 triệu đồng, mất tới 25 triệu đồng mỗi lượng so với mốc đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng lập ngày 29-1.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/2/2026: Đồng loạt dự báo tăng nhưng người mua trên đỉnh vẫn lỗ 15 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiến sát 180 triêu đồng/lượng. 

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng giảm hàng triệu đồng mỗi ngày do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Theo báo Thanh Niên, Giá vàng thế giới cuối tuần tăng mạnh trở lại lên 4.966 USD/ounce, cao hơn cuối tuần trước 76,6 USD. Dù vậy, kim loại quý vẫn còn thua xa ngưỡng kỷ lục gần 5.600 USD/ounce. Thị trường thế giới vẫn biến động khó lường sau đợt chốt lời mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Nhưng đợt giảm giá được xem là cơ hội cho những người muốn mua vào. Điều này đẩy khối lượng giao dịch trên sàn vàng Thượng Hải tăng vọt khi giá vàng lao dốc. Giữa bối cảnh biến động mạnh trên thị trường, CME Group đã tăng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai vàng và bạc lần thứ 3 trong vòng hai tuần, nhằm giảm thiểu rủi ro.

Trong các khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới, nhiều ý kiến vẫn cho rằng vàng sẽ tiếp tục tăng. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News với 18 nhà phân tích Phố Wall thì có 12 người, chiếm 67% cho rằng giá vàng sẽ vượt lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce trong khi chỉ 2 người nghĩ rằng kim loại quý đi xuống. Bên cạnh đó, có 4 người, tương ứng 22% dự báo giá vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát Main Street với 329 nhà đầu tư cá nhân thì vẫn có 210 người, chiếm 64% dự báo vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 62 người, tương ứng 19% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 57 nhà đầu tư còn lại, tương đương 17% cho rằng vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC lên sát 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC lên sát 180 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 7/2/2026 sau một phiên giảm sâu, giá vàng thế giới đã đảo chiều đi lên khi sức mua của các quỹ đầu tư nóng lên. Trong nước, giá vàng SJC tăng lên gần sát 180 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng tăng

TIN MỚI NHẤT

Hỏng mặt vì "làm đẹp cấp tốc" ở quán gội đầu

Hỏng mặt vì "làm đẹp cấp tốc" ở quán gội đầu

Tin y tế 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/2/2026: Đồng loạt dự báo tăng nhưng người mua trên đỉnh vẫn lỗ 15 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/2/2026: Đồng loạt dự báo tăng nhưng người mua trên đỉnh vẫn lỗ 15 triệu đồng

Đời sống 42 phút trước
Húng quế: "Vua" của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe

Húng quế: "Vua" của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 53 phút trước
Trọn bộ thực đơn và lễ vật mâm cúng ông Công ông Táo cho gia đình Việt

Trọn bộ thực đơn và lễ vật mâm cúng ông Công ông Táo cho gia đình Việt

Không gian sống 1 giờ 23 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/2/2026, 3 con giáp Tam Cục che chở, cải mệnh đổi đời, ung dung hưởng lộc, may mắn không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/2/2026, 3 con giáp Tam Cục che chở, cải mệnh đổi đời, ung dung hưởng lộc, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
3 con giáp cầm chắc 300 tỷ trong tay vào đúng ngày 8/2/2026 nhờ trúng số độc đắc, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền nhiều như nước

3 con giáp cầm chắc 300 tỷ trong tay vào đúng ngày 8/2/2026 nhờ trúng số độc đắc, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền nhiều như nước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp vận may đến trước hiên nhà, vận trình như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp vận may đến trước hiên nhà, vận trình như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng "khủng" của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày

Khám phá giá trị dinh dưỡng "khủng" của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày

Dinh dưỡng 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tất tần tật về lễ cúng ông Công ông Táo 2026: Chuẩn nghi lễ, vẹn tấm lòng

Tất tần tật về lễ cúng ông Công ông Táo 2026: Chuẩn nghi lễ, vẹn tấm lòng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp vận may đến trước hiên nhà, vận trình như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp vận may đến trước hiên nhà, vận trình như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi

Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi

Nóng: Thu hồi thêm nhiều lô sữa bột Aptamil sau khi hàng chục trẻ bị ngộ độc

Nóng: Thu hồi thêm nhiều lô sữa bột Aptamil sau khi hàng chục trẻ bị ngộ độc

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Giá vàng hôm nay, ngày 7/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC lên sát 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC lên sát 180 triệu đồng/lượng

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, người dân hoảng loạn thoát hiểm bằng thang bộ

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, người dân hoảng loạn thoát hiểm bằng thang bộ