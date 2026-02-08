Giá vàng hôm nay, ngày 8/2/2026: Đồng loạt dự báo tăng nhưng người mua trên đỉnh vẫn lỗ 15 triệu đồng

Hôm nay, ngày 8/2/2026, giá vàng trong nước lên sát 180 triệu đồng một lượng nhưng người mua trên đỉnh vẫn còn lỗ nặng.

Theo báo Người Lao Động, Sáng chủ nhật 8-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào, 179,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 7,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các doanh nghiệp như công ty SJC niêm yết khoảng 175,8 triệu đồng/lượng mua vào và 17

8,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 7,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau một tuần biến động dữ dội. Tuần qua, có thời điểm giá vàng giảm sốc về chỉ còn 166 triệu đồng, mất tới 25 triệu đồng mỗi lượng so với mốc đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng lập ngày 29-1.

Giá vàng trong nước tiến sát 180 triêu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng giảm hàng triệu đồng mỗi ngày do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Theo báo Thanh Niên, Giá vàng thế giới cuối tuần tăng mạnh trở lại lên 4.966 USD/ounce, cao hơn cuối tuần trước 76,6 USD. Dù vậy, kim loại quý vẫn còn thua xa ngưỡng kỷ lục gần 5.600 USD/ounce. Thị trường thế giới vẫn biến động khó lường sau đợt chốt lời mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Nhưng đợt giảm giá được xem là cơ hội cho những người muốn mua vào. Điều này đẩy khối lượng giao dịch trên sàn vàng Thượng Hải tăng vọt khi giá vàng lao dốc. Giữa bối cảnh biến động mạnh trên thị trường, CME Group đã tăng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai vàng và bạc lần thứ 3 trong vòng hai tuần, nhằm giảm thiểu rủi ro.

Trong các khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới, nhiều ý kiến vẫn cho rằng vàng sẽ tiếp tục tăng. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News với 18 nhà phân tích Phố Wall thì có 12 người, chiếm 67% cho rằng giá vàng sẽ vượt lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce trong khi chỉ 2 người nghĩ rằng kim loại quý đi xuống. Bên cạnh đó, có 4 người, tương ứng 22% dự báo giá vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát Main Street với 329 nhà đầu tư cá nhân thì vẫn có 210 người, chiếm 64% dự báo vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 62 người, tương ứng 19% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 57 nhà đầu tư còn lại, tương đương 17% cho rằng vàng đi ngang.

