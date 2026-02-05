Giá vàng hôm nay, ngày 5/2/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Đời sống 05/02/2026 09:12

Hôm nay, ngày 5/2/2026 Sau một phiên tăng mạnh, giá vàng đã đảo chiều đi xuống khi nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời. Trong nước, vàng SJC quay đầu giảm gần 2 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (5/2), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC quay đầu giảm 1,7 triệu đồng khi được mua vào xuống 175,5 triệu đồng, bán ra 178,5 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 1,7 triệu đồng khi giá mua xuống 175 triệu đồng và bán ra 178 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 1,7 triệu đồng, đưa chiều mua vào còn 175 triệu đồng, bán ra 178 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 5/2/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm gần 2 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 5 giờ ngày 5/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận dao động quanh mức 4.966 USD/ounce, giảm khoảng 126 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 5.092 USD/ounce.

Đến khoảng 6 giờ sáng nay, giá vàng thế giới lại vọt lên 5.004 USD/ounce, tương đương 157,9 triệu đồng/lượng.

Đà giảm này đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất của thị trường vàng trong giai đoạn gần đây.

Áp lực bán chốt lời đến từ nhà giao dịch tương lai ngắn hạn và các quỹ đầu cơ là yếu tố chủ đạo. Sau khi giá vàng lao dốc rồi phục hồi mạnh, nhiều nhà đầu tư đã quyết định thực hiện lợi nhuận, dẫn đến lực cung tăng đột biến.

Mặt khác, sự phục hồi nhẹ của chỉ số đô la Mỹ (DXY) cũng tạo thêm sức ép lên giá vàng, bởi "đồng bạc xanh" mạnh lên thường khiến kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Một thông tin đáng chú ý khác là hãng Bloomberg đưa tin các quỹ đầu tư vàng lớn tại Trung Quốc – thị trường tiêu thụ và đầu tư quan trọng nhất thế giới đã chứng kiến dòng vốn rút ra với quy mô kỷ lục, ước tính gần 1 tỉ USD trong thời gian gần đây.

Sự lung lay niềm tin của nhà đầu tư Trung Quốc, đặc biệt sau đợt biến động mạnh từ mức cao kỷ lục tuần trước, được xem là một trong những nguyên nhân làm gia tăng áp lực giảm giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/2/2026: Bật tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/2/2026: Bật tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 4/2/2026 giá vàng thế giới đã đảo chiều đi lên khi chính phủ Mỹ chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần. Trong nước, vàng miếng SJC tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng SJC giảm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/2-6/2), Thần Tài 'dúi lộc vào tay', 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/2-6/2), Thần Tài 'dúi lộc vào tay', 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sai lầm khi ăn trứng cực hại sức khỏe mà 90% người Việt vẫn mắc phải

Sai lầm khi ăn trứng cực hại sức khỏe mà 90% người Việt vẫn mắc phải

Sống khỏe 1 giờ 7 phút trước
Danh tính Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mua, bán dâm

Danh tính Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mua, bán dâm

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp 'gánh lộc về nhà', thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự, tiền tài dư dôi, sống đời giàu sang

Đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp 'gánh lộc về nhà', thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự, tiền tài dư dôi, sống đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 6/2/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 6/2/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM

Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Tử vi 5/2 đến 15/2, 3 con giáp chính thức hết nghèo, may mắn bám gót, đón hỷ tín đầy nhà, cập bến giàu sang, tương lai huy hoàng

Tử vi 5/2 đến 15/2, 3 con giáp chính thức hết nghèo, may mắn bám gót, đón hỷ tín đầy nhà, cập bến giàu sang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, phát hiện 3 mẹ con tử vong thương tâm

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, phát hiện 3 mẹ con tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp tiền bạc tăng như 'cá chép hóa rồng', vận trình vượng phát, may mắn hơn người sau ngày 5/2/2026

3 con giáp tiền bạc tăng như 'cá chép hóa rồng', vận trình vượng phát, may mắn hơn người sau ngày 5/2/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bình gas phát nổ trong nhà dân khiến 3 người tử vong và 6 người khác bị thương

Bình gas phát nổ trong nhà dân khiến 3 người tử vong và 6 người khác bị thương

Phà chở 28 hành khách bất ngờ bị chìm, nhiều người nhảy xuống nước thoát thân và cái kết

Phà chở 28 hành khách bất ngờ bị chìm, nhiều người nhảy xuống nước thoát thân và cái kết

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mua, bán dâm

Danh tính Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mua, bán dâm

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM

Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, phát hiện 3 mẹ con tử vong thương tâm

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, phát hiện 3 mẹ con tử vong thương tâm

Thương tâm: Tự ngã xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Thương tâm: Tự ngã xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Xe khách va chạm xe máy ở Hải Phòng, 2 người thương vong

Xe khách va chạm xe máy ở Hải Phòng, 2 người thương vong