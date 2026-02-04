Phà chở 28 hành khách bất ngờ bị chìm, nhiều người nhảy xuống nước thoát thân và cái kết

Chiếc phà cao tốc KM Maligano Star, hoạt động trên tuyến Raha-Maligano, đã bị chìm vào khoảng 17h30 chiều ngày 1/2, theo giờ địa phương. Trên tàu chở 28 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn. Tất cả mọi người đã được sơ tán an toàn và hiện đang được chăm sóc y tế
Video 1 giờ 47 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý