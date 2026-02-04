Phà chở 28 hành khách bất ngờ bị chìm, nhiều người nhảy xuống nước thoát thân và cái kết

Chiếc phà cao tốc KM Maligano Star, hoạt động trên tuyến Raha-Maligano, đã bị chìm vào khoảng 17h30 chiều ngày 1/2, theo giờ địa phương. Trên tàu chở 28 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn. Tất cả mọi người đã được sơ tán an toàn và hiện đang được chăm sóc y tế

