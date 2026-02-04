Hai ông bà sốc nặng khi 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm bị cháy và cái kết bất ngờ

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà ông nội của cô Zhao ở Zigong, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau vụ hỏa hoạn, gần 400.000 Nhân dân tệ (gần 1,5 tỷ đồng) tiền mặt đã bị thiêu rụi gần hết. Sau đó họ đã cầu cứu ngân hàng, quá trình này kéo dài 15 ngày. Cuối cùng, 273.200 Nhân dân tệ (1 tỷ đồng) đã được rút thành công.
Video 16:26 04/02/2026

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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