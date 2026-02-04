Xe ô tô đâm vào cột điện với tốc độ cao khiến nữ tài xế 60 tuổi tử vong bất chấp nỗ lực cứu hộ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 2/2 ở Ordos, Nội Mông, Trung Quốc. Một chiếc xe ô tô màu trắng chạy với tốc độ cao đã lao vào cột điện. Cú va chạm mạnh khiến cột điện đổ sập, chiếc xe ô tô bị vỡ vụn và mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường và tài xế tử vong tại chỗ.

Video 1 giờ 27 phút trước 1 giờ 27 phút trước Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-o-to-am-vao-cot-ien-voi-toc-o-cao-khien-nu-tai-xe-60-tuoi-tu-vong-bat-chap-no-luc-cuu-ho-752409.html