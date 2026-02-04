Xe ô tô đâm vào cột điện với tốc độ cao khiến nữ tài xế 60 tuổi tử vong bất chấp nỗ lực cứu hộ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 2/2 ở Ordos, Nội Mông, Trung Quốc. Một chiếc xe ô tô màu trắng chạy với tốc độ cao đã lao vào cột điện. Cú va chạm mạnh khiến cột điện đổ sập, chiếc xe ô tô bị vỡ vụn và mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường và tài xế tử vong tại chỗ.
Video 1 giờ 27 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý