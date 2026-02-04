Sản phụ qua đời sau khi sinh con, người nhà vào bệnh viện phá hoại và hành hung bác sĩ

Bác sĩ Anil Jaiswal, một bác sĩ phụ khoa, làm việc tại Bệnh viện Bharat ở Dholpur, Rajasthan, Ấn Độ, đang ở trong phòng làm việc thì đám đông xông vào đánh đập ông cùng một nhân viên khác. Vụ tấn công xảy ra sau cái chết của Babita, 27 tuổi, người ban đầu đã sinh con thành công tại Bệnh viện Bharat và được xuất viện.

