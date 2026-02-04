Đúng tháng 1, 2 âm lịch, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 04/02/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh vào đúng tháng 1, 2 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, nhờ Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn nhờ các mối quan hệ tốt đẹp của mình. Quá trình hợp tác, làm việc chung với đồng nghiệp và đối tác vô cùng trôi chảy, đôi bên đều hỗ trợ nhau nhiệt tình. Khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm khiến bạn có cơ hội thu hút đối tác và các nhà đầu tư. 

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng trong thời gian này, đường tài lộc của những chú Gà ngày càng khởi sắc không ngừng. Càng gần Tết bạn lại càng có nhiều may mắn khi tìm được cơ hội để kiếm tiền khá dễ dàng qua sự giới thiệu của người thân quen. Những cơ hội như vậy không phải luôn sẵn có nên đừng bỏ lỡ đáng tiếc nhé.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, được Chính Quan nâng đỡ. Bao cố gắng trước giờ dường như không có kết quả, nhưng tới cuối cùng, bạn vẫn không bỏ cuộc và chứng minh cho mọi người thấy ý chí của mình. Hợi luôn ngẩng cao đầu tự hào về bản thân vì bạn nói được làm được, chẳng lừa lọc gian dối.

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần góp phần giúp tuổi này may mắn trong con đường tiền bạc. Hợi là con giáp phản ứng nhanh, linh hoạt nên dễ nhìn thấy thời cơ phát triển phía trước, cũng rất thuận lợi trong chuyện kinh doanh. Đừng nghe ai nói người tuổi Hợi khù khờ, nhìn vậy thôi chứ họ rất biết cách quản lý chi tiêu giỏi giang.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, tuổi Ngọ có quý nhân giúp đỡ chuyện làm ăn, công việc trôi chảy. Các người trẻ làm thêm ngoài giờ hay được thương và giúp đỡ nhiệt tình. Người lớn tuổi thì được người ta kính nể, tôn trọng, bản mệnh là “lão làng” trong công việc nhưng rất dễ tính và tốt bụng.

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình yên ổn và hạnh phúc, đặc biệt là những đôi mới cưới. Con giáp này biết không, người thân đều khỏe mạnh, vui vẻ là điều mà bao người khác đều thầm mơ ước. Trong tình yêu, bản mệnh luôn mong muốn mình đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ, che chở những nửa kia.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/2/2026), 3 con giáp khắp người dát vàng, đổi đời giàu to, may mắn trăm bề, Phú Quý chưa từng có

Tử vi 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/2/2026), 3 con giáp khắp người dát vàng, đổi đời giàu to, may mắn trăm bề, Phú Quý chưa từng có

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp khắp người dát vàng, đổi đời giàu to, may mắn trăm bề, phú quý chưa từng có trong 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục

Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Thần Tài trải chiếu vàng sau ngày 5/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tăng như 'cá chép hóa rồng', vận trình vượng phát, may mắn hơn người

Thần Tài trải chiếu vàng sau ngày 5/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tăng như 'cá chép hóa rồng', vận trình vượng phát, may mắn hơn người

Tử vi 7 ngày liên tiếp trong tháng 2 dương lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, Tài Lộc khởi sắc, lên đời thành đại gia giàu có, mọi sự hanh thông

Tử vi 7 ngày liên tiếp trong tháng 2 dương lịch, 3 con giáp đổi đời giàu sang, Tài Lộc khởi sắc, lên đời thành đại gia giàu có, mọi sự hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp hoan hỷ nhận Phúc, Thần Tài lấp ló ngoài cửa mang lộc vàng đến nhà, sự nghiệp phi mã

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp hoan hỷ nhận Phúc, Thần Tài lấp ló ngoài cửa mang lộc vàng đến nhà, sự nghiệp phi mã

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (5/2-6/2/2026), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (5/2-6/2/2026), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để