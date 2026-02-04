Lao ra cao tốc chặn xe máy, tên cướp bị ô tô tông trúng giữa đường và cái kết

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 30/1. 2 người đàn ông có ý định chặn người đi xe máy nhằm mục đích cướp xe. Nhưng người lái xe máy đã né tránh nhờ đó thoát khỏi vụ cướp. Cùng lúc này, người lái xe ô tô chạy với tốc độ cao đã không kịp phanh và đâm trúng một kẻ tấn công ngã mạnh xuống mặt đường nhựa.
Video 16:00 04/02/2026

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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