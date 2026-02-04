Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp hoan hỷ nhận Phúc, Thần Tài lấp ló ngoài cửa mang lộc vàng đến nhà, sự nghiệp phi mã

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), cục diện Tam Hợp cho thấy người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, con giáp này xử lý mọi việc được giao một cách chu toàn nhanh gọn. Nhờ vậy mà vị thế được nâng lên một tầm cao mới.

Tình hình tài chính cũng có xu hướng đi lên, tuy chậm mà chắc, đủ để bạn trang trải nhiều khoản chi tiêu. Một số người vẫn chưa cảm thấy hài lòng và muốn có nhiều hơn nữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, đừng quên đánh giá những rủi ro có thể gặp phải.

Thổ sinh Kim cho thấy nhân duyên của con giáp này khá vượng, đặc biệt người độc thân sẽ có đào hoa nở rộ. Bản mệnh chủ động mở rộng mối quan hệ của mình qua những buổi gặp mặt bạn bè, đối tác, có thể trong số đó sẽ có một nửa dành riêng cho mình.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), được Chính Quan nâng đỡ. Bao cố gắng trước giờ dường như không có kết quả, nhưng tới cuối cùng, bạn vẫn không bỏ cuộc và chứng minh cho mọi người thấy ý chí của mình. Hợi luôn ngẩng cao đầu tự hào về bản thân vì bạn nói được làm được, chẳng lừa lọc gian dối.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền tài của bản mệnh đi xuống, năm hết Tết gần đến nên cẩn thận trộm cắp, cướp giật, bị “chặt chém” khi đi mua hàng. Bản mệnh dễ mất tiền oan vì những chuyện không đâu, đi nhập hàng nên cẩn thận gian thương lừa lọc.

Cục diện Hỏa Thổ tương sinh đem lại may mắn cho bản mệnh. Đôi khi ông trời cố ý làm cho bạn phát hiện ra điều gì đó, không phải để bạn buồn. Mà là cảm thấy bạn bị lừa dối quá đáng thương, cho nên ông trời đã ngầm ám chỉ cho bạn nên đừng hối tiếc những người đã ra khỏi cuộc đời bạn.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), tuổi Tỵ có một ngày rất thảnh thơi. Tuy sự nghiệp không xuất sắc vẻ vang như bao người nhưng bản mệnh lại biết hài lòng với điều đó. Tâm tính hiền lành, không ưa cạnh tranh danh lợi nên không làm ăn lớn được.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài chính, tuổi Tỵ có thể lắng nghe và ghi nhận ý kiến của người khác, nhưng cũng nên có chính kiến và quan điểm riêng của bản thân. Hôm nay không có hung tin cho tài lộc nên bản mệnh có thể cân nhắc việc mua thêm áo quần hoặc sắm sửa đồ đạc.

Vận trình tình duyên bình yên, giữa dòng đời tấp nập con người ta suốt ngày lên án nhau vì yêu đương thì tuổi Tỵ vẫn bình an vô sự. Người độc thân thì hài lòng với hiện tại, có nhiều người tán tỉnh theo đuổi họ nhưng vẫn không thành. Bản mệnh quan niệm rằng ế không phải là cô đơn mà là tôn trọng nhu cầu tự do của bản thân.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!