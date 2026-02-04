TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Công an phường Phước Long cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm bánh bánh ngọt rạng sáng ở đường Đỗ Xuân Hợp.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 4-2, Công an phường Phước Long, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm bánh ở đường Đỗ Xuân Hợp.

Rạng sáng cùng ngày, khói lửa xuất hiện tại tiệm chuyên bán bánh ngọt, bánh kem,... nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn gần giao đường Tây Hòa (phường Phước Long). Hoả hoạn sau đó bùng lên dữ dội, bao trùm cửa hàng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Dân Việt, phát hiện hỏa hoạn, nhiều người dân xung quanh hô hoán, huy động bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, những nỗ lực cứu hỏa tại chỗ bất thành, ngọn lửa tiếp tục bùng phát mạnh.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai vòi rồng từ nhiều hướng để khống chế, ngăn không cho lửa lan sang các nhà dân lân cận.

Khoảng 200m2 diện tích bị ảnh hưởng, phần lớn hàng hóa và trang thiết bị bên trong tiệm bánh. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khoảng 200 m2 bị ảnh hưởng, nhiều hàng hoá bên trong bị thiêu rụi.

