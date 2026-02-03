Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng sinh nhật kèm câu nói 'nhắc khéo' tôi khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức

Tâm sự 03/02/2026 23:40

Thế rồi mấy hôm trước, tôi phát hiện mình bị mất 10 triệu. Con tôi còn quá nhỏ, chưa biết tiền là gì, hơn nữa chỗ tôi để tiền cũng ở trên cao. Thành ra trẻ con muốn lấy cũng không được.

Tôi chưa bao giờ sợ sống chung với mẹ chồng, nhưng bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Chúng tôi đón mẹ lên sống mới được 4 tháng. Thời điểm ấy, bà bị ốm, phải lên viện để khám thường xuyên. Nhà tôi thì gần bệnh viện, vì thế, tôi là người chủ động nói chuyện với chồng để đưa mẹ anh lên sống.

Tôi không biết những người mẹ chồng khác như thế nào. Còn mẹ chồng tôi thì chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà. Tôi đi sớm hay về muộn cũng phải nấu cơm không thiếu bữa nào. Vậy mà nấu ra thì mẹ chê lấy chê để, hôm thì mặn quá hôm lại nhạt quá.

Không chỉ vậy, mẹ chồng tôi rất sành điệu và chịu chi. Tuần nào tôi cũng cho bà tiền sinh hoạt, thế nhưng bà luôn có lý do để con dâu phải cho thêm. Chuyện này xảy ra không ít lần nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua.

Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng sinh nhật kèm câu nói 'nhắc khéo' tôi khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi mấy hôm trước, tôi phát hiện mình bị mất 10 triệu. Con tôi còn quá nhỏ, chưa biết tiền là gì, hơn nữa chỗ tôi để tiền cũng ở trên cao. Thành ra trẻ con muốn lấy cũng không được. Chồng tôi bấy lâu nay đi công tác vì thế, tôi đoán chỉ có mẹ chồng là ra vào phòng mình rồi tiện tay lấy mà thôi.

Sợ tình cảm mẹ con sứt mẻ, tôi không dám nói thẳng. Có điều hôm qua là sinh nhật mẹ chồng, tôi đã cố tình lồng ghép để bà hiểu ý. Biết mẹ chồng thích tiền, tôi tặng bà 5 triệu. Sau đó mới giả vờ tâm sự: “Hôm qua con lấy tiền để biếu mẹ thì phát hiện bị mất tiền. Con đang định báo công an vì hành lang chung cư nhà mình có camera, ai vào nhà mình đều biết hết”.

Đang hí hửng cầm tiền, mẹ chồng tôi bỗng tái mét mặt. Câu chuyện mà tôi bịa ra, nghe vô lý nhưng với một người không biết nhiều về công nghệ như bà thì hoàn toàn có thể xảy ra. Thế là ngay ngày hôm nay, mẹ chồng tôi reo lên: “Ơ, tiền con để ở đây, mẹ vừa nhặt được này”. Mặc dù đưa cho tôi với đôi tay run lẩy bẩy nhưng mẹ chồng vẫn phải trả không thiếu một xu. Tôi hy vọng sau lần này, bà sẽ không tái phạm bất kỳ lần nào nữa. Nếu không, tôi e rằng hai mẹ con khó có thể tiếp tục chung sống.

Thấy chồng ngày đêm tưới tắm cây táo lạ, vợ bí mật đào lên rồi "ngất lịm" nhìn thứ bên trong bọc nilon

Thấy chồng ngày đêm tưới tắm cây táo lạ, vợ bí mật đào lên rồi "ngất lịm" nhìn thứ bên trong bọc nilon

Sau khi có con, chồng em cũng phụ chăm con nhưng lóng ngóng lắm. Dạo này anh còn có biểu hiện rất lạ, đó là mua một cây táo ở đâu về trồng, rồi tối nào cũng ra tưới nước, ở ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi vào. Em là phụ nữ nên cũng sinh nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Sau hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/2/2026), Thần Tài chiêu tài lộc, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/2/2026), Thần Tài chiêu tài lộc, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/2/2026), ai đen cứ đen, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Cuối ngày hôm nay (4/2/2026), ai đen cứ đen, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng sinh nhật kèm câu nói "nhắc khéo" tôi khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức

Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng sinh nhật kèm câu nói "nhắc khéo" tôi khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Thấy chồng ngày đêm tưới tắm cây táo lạ, vợ bí mật đào lên rồi "ngất lịm" nhìn thứ bên trong bọc nilon

Thấy chồng ngày đêm tưới tắm cây táo lạ, vợ bí mật đào lên rồi "ngất lịm" nhìn thứ bên trong bọc nilon

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Vừa nhận quyết định ly hôn, đêm đó tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi gào khóc

Vừa nhận quyết định ly hôn, đêm đó tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi gào khóc

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Thú nhận tán tỉnh bạn gái chỉ vì vụ cá cược 3 triệu, tôi đứng hình khi cô ấy tủm tỉm cười: "Em biết từ lâu rồi"

Thú nhận tán tỉnh bạn gái chỉ vì vụ cá cược 3 triệu, tôi đứng hình khi cô ấy tủm tỉm cười: "Em biết từ lâu rồi"

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Vừa tuyên bố "trả vợ về nơi sản xuất", con rể cứng họng khi bố vợ gật đầu cái rụp khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Vừa tuyên bố "trả vợ về nơi sản xuất", con rể cứng họng khi bố vợ gật đầu cái rụp khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp tài lộc tràn về nhà 'như nước', tiền tài ùn ùn kéo đến, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp tài lộc tràn về nhà 'như nước', tiền tài ùn ùn kéo đến, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, giàu sang khó ai bằng

Sau ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa tuyên bố "trả vợ về nơi sản xuất", con rể cứng họng khi bố vợ gật đầu cái rụp khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Vừa tuyên bố "trả vợ về nơi sản xuất", con rể cứng họng khi bố vợ gật đầu cái rụp khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Vợ tá hỏa phát hiện người nằm cạnh sau đêm mặn nồng không phải chồng, danh tính hắn ta làm chấn động

Vợ tá hỏa phát hiện người nằm cạnh sau đêm mặn nồng không phải chồng, danh tính hắn ta làm chấn động

Chê vợ già lắm lời, tôi bao nuôi bồ trẻ "ngoan hiền" để rồi nhận cái kết đau đớn

Chê vợ già lắm lời, tôi bao nuôi bồ trẻ "ngoan hiền" để rồi nhận cái kết đau đớn

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm lời trăn trối khiến tôi sững sờ

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm lời trăn trối khiến tôi sững sờ

Ngỡ là cuộc giao dịch 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn chú rể bóc trần sự thật về số nợ khiến tôi ngã quỵ

Ngỡ là cuộc giao dịch 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn chú rể bóc trần sự thật về số nợ khiến tôi ngã quỵ

Nghe âm thanh lạ trong phòng tắm, tôi chết sững nhìn chồng và osin quần áo xộc xệch, vội vã che đậy dấu vết tội lỗi

Nghe âm thanh lạ trong phòng tắm, tôi chết sững nhìn chồng và osin quần áo xộc xệch, vội vã che đậy dấu vết tội lỗi