Vừa được khánh thành, bức tượng Từ Hy Viên bị khán giả nhận xét 'không hề giống'

03/02/2026

Ngày 2/2 - một năm ngày mất của Từ Hy Viên, bức tượng khắc họa chân dung diễn viên được khánh thành tại khu nghĩa trang Kim Sơn, thành phố Tân Bắc, hướng về đường chân trời quen thuộc của Đài Bắc.

Ngày 2/2 đúng ngày tròn một năm ngày mất của Từ Hy Viên, bức tượng khắc họa chân dung diễn viên được khánh thành tại khu nghĩa trang Kim Sơn, thành phố Tân Bắc, hướng về đường chân trời quen thuộc của Đài Bắc.

 

Trong khi những người dự lễ khánh thành bức tượng tưởng niệm đều xúc động, không ít ý kiến trên mạng xã hội tranh luận, cho rằng tượng "không hề giống Từ Hy Viên", "không gợi nhớ chút hình ảnh nào của cô ấy", "như một người xa lạ", "tượng giống một nhân vật hoạt hình"... Nhiều khán giả nói bức tượng hoàn toàn xa lạ so với trí nhớ của họ về Từ Hy Viên, còn so sánh với tượng của Cao Dĩ Tường, Coco Lee ở gần đó và nói rằng họ "rất thất vọng". Một số người thậm chí còn đề xuất gây quỹ cộng đồng để làm lại bức tượng. Chủ đề "tượng Từ Hy Viên" cũng vào top thảo luận trên Weibo, thu hút hàng trăm nghìn bình luận.

Vừa được khánh thành, bức tượng Từ Hy Viên bị khán giả nhận xét 'không hề giống' - Ảnh 1

Trước ồn ào, chiều 2/2, ông Lee Seung Do, giám đốc sáng tạo của dự án làm tượng, đã lên tiếng về bối cảnh sáng tác, ý tưởng thiết kế và quá trình chế tác tác phẩm "Quỹ đạo vĩnh hằng của Hy Viên". Ông cho biết dự án là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, trong đó tượng chân dung Từ Hy Viên đặt song song với các hình khối trừu tượng. Tác phẩm được thực hiện với sự hợp tác của đội ngũ chế tác mỹ thuật hàng đầu Đài Loan, trải qua nhiều tháng thảo luận và chỉnh sửa liên tục, cuối cùng hoàn thiện bằng chất liệu thép không gỉ và đồng thau đúc.

Tổng thể không gian trưng bày của tác phẩm vào khoảng 72 m2, phần điêu khắc chính có chiều cao khoảng 330 cm.

Xung quanh ồn ào rằng bức tượng không giống nguyên mẫu, ông giải thích: "Bức tượng không phải để tái tạo diện mạo của Hee Won (Từ Hy Viên), mà để tìm một nơi cho linh hồn cô ấy được an nghỉ".

Vừa được khánh thành, bức tượng Từ Hy Viên bị khán giả nhận xét 'không hề giống' - Ảnh 2

Một năm trước, ngôi sao Vườn sao băng đột ngột qua đời trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản, để lại cú sốc lớn cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ khắp châu Á.

Sau khi lo liệu hậu sự cho vợ, DJ Koo thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Suốt một năm qua, nam DJ gần như biến mất khỏi các sự kiện giải trí, hạn chế sử dụng mạng xã hội và không rời Đài Loan. Bạn bè cho biết anh thường xuyên đến nghĩa trang thăm viếng vợ, sụt cân rõ rệt và vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát.

Theo chia sẻ của Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên, DJ Koo duy trì thói quen leo núi mỗi ngày. Sau khi đỗ xe, anh đi bộ đến nghĩa trang, dọn dẹp phần mộ rồi ngồi vẽ chân dung vợ suốt nhiều giờ, bất kể thời tiết.

Chồng Từ Hy Viên đến thăm mộ vợ mỗi ngày, bất kể mưa hay nắng suốt 1 năm

Chồng Từ Hy Viên đến thăm mộ vợ mỗi ngày, bất kể mưa hay nắng suốt 1 năm

Tại lễ tưởng niệm, DJ Koo - chồng của Từ Hy Viên - lần đầu công bố bức tượng về nữ diễn viên do chính anh thực hiện. Trước tác phẩm tưởng niệm con gái, mẹ của Từ Hy Viên không kìm được nước mắt, gục đầu vào vai con rể trong nỗi đau xót. Khoảnh khắc này khiến nhiều người có mặt không khỏi nghẹn ngào.

