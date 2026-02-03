Người đàn ông đi xe máy chạm trán hổ dữ ở giữa đường và pha xử lý thật đáng khen ngợi

Trong clip, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường thì một con hổ lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt. Vừa nhìn thấy con hổ, người đàn ông lập tức dừng lại và đứng im. Sau vài khoảnh khắc, con hổ bỏ đi, tránh được một thảm kịch lớn.

