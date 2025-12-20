Chồng Hàn Quốc DJ Koo 'sẽ đón Giao thừa cùng gia đình Từ Hy Viên'

Sao quốc tế 20/12/2025 08:30

Gần đây, mẹ Từ Hy Viên - bà Hoàng Xuân Mai trò chuyện với báo chí, chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Gần đây, bà Hoàng Xuân Mai trò chuyện với báo chí, chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Bà nói gia đình sắp đón giao thừa đầu tiên mà không có Từ Hy Viên: "Tôi cứ khóc mỗi khi nghĩ đến điều đó và không thể tưởng tượng nổi sẽ đối mặt với ngày hôm đó như thế nào".

Dù vô cùng đau buồn, bà nói sẽ dần hồi phục và cảm ơn mọi người quan tâm. Bà cũng tiết lộ năm nay, con rể DJ Koo sẽ đón giao thừa cùng gia đình vợ tại biệt thự của Từ Hy Đệ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Hoàng nói: "Thật tốt khi gia đình được ở bên nhau trong dịp năm mới".

 

Mẹ Từ Hy Viên cũng cho biết, từ sau khi con gái mất, bà yếu đến nỗi không thể đi lại được. Sau đó, con gái đã đưa bà đến gặp bác sĩ Đông y để điều trị. Hiện tại, bà đã khỏe hơn nhiều. Mặc dù vẫn không ngủ được cả đêm, bà không còn đau nhiều như trước.

Chồng Hàn Quốc DJ Koo 'sẽ đón Giao thừa cùng gia đình Từ Hy Viên' - Ảnh 1

Trước thông tin mẹ vợ chia sẻ, DJ Koo không lên tiếng. Một số nguồn tin cho hay, anh vẫn duy trì thói quen ra mộ vợ mỗi ngày. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một đài của Hàn Quốc đang có ý định làm một tập phim đặc biệt, về tình yêu không ngăn cách âm dương của DJ Koo - Từ Hy Viên.

 

DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hoạt động nghệ thuật với tư cách là một DJ và có thương hiệu thời trang riêng. Anh kết hôn với diễn viên Từ Hy Viên năm 2022.

Chồng Hàn Quốc DJ Koo 'sẽ đón Giao thừa cùng gia đình Từ Hy Viên' - Ảnh 2

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

Ngày 3/2, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời hôm 2/2 vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

MC Từ Hy Đệ tham gia ghi âm cho chương trình quảng cáo màn bắn pháo hoa chào năm mới tại tòa Taipei 101.

