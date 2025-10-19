Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên

Sao quốc tế 19/10/2025 14:30

Sau hơn nửa năm rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, nữ ca sĩ kiêm MC nổi tiếng Tiểu S (Từ Hy Đệ) đã chính thức xuất hiện trở lại trong Lễ trao giải Golden Bell Awards for Programs lần thứ 60, một trong những sự kiện danh giá nhất của truyền hình Đài Loan.

Tham dự Golden Bell Awards, Từ Hy Đệ gây chú ý với phục trang "nguyên cây đen", kết hợp phụ kiện là một sợi dây đeo cổ màu đen. Ngoài ra, cô còn xăm thêm chữ "Viên" (lấy từ tên thật của chị gái) ở sau gáy. Sau 8 tháng vắng bóng, đây là lần đầu Hy Đệ đi sự kiện, kể từ khi chị gái mất.

Nhận giải thưởng, Hy Đệ khóc rất nhiều. Cô nói dành tặng chiếc cúp cho mẹ vì "mẹ đã có một khoảng trống lớn trong tim kể từ khi Hy Viên qua đời". Cô hy vọng chiếc cúp có thể lấp đầy nỗi đau trong trái tim mẹ.

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên - Ảnh 1Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên - Ảnh 2

Trong cuộc phỏng vấn hậu trường Lễ trao giải, Hy Đệ xác nhận mặt dây chuyền vòng cổ màu đen cô đang đeo chứa một phần tro cốt Hy Viên. Từ Hy Đệ nói: "Đó là một phần của chị gái tôi. Tôi đeo nó khi tôi nhớ chị ấy. Tôi muốn chị bên cạnh trong những khoảnh khắc quan trọng. Khi cảm thấy bất lực, khổ đau, tôi muốn có chị gái mình ở bên". Cô cũng tiết lộ xăm hình sau gáy là cách để luôn có chị đồng hành: "Vòng cổ và hình xăm tro đã trở thành một nghi thức hữu hình để chống lại nỗi nhớ nhung". Cô đã tự tay vẽ chữ này và nhờ thợ xăm hoàn thiện.

Một số nguồn tin cho biết sợi dây chuyền được thiết kế bởi chồng Hy Viên, DJ Koo, với tổng cộng có 7 chiếc được làm ra để tặng cho người thân trong gia đình.

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên - Ảnh 3

Trước đêm lễ trao giải, Kevin Tsai đã đăng tải bài viết nhắc lại kỷ niệm thời dẫn “Khang Hy Đến Rồi”, chương trình từng gắn liền với tên tuổi của cả hai. Anh viết: “Ngày đó, Tiểu S vừa làm mẹ vừa quay chương trình, Đại S còn đóng thế cho em gái. Giờ đây, thời gian đã lấy đi thanh xuân và cả những người thân yêu nhất của chúng ta”.

Mười năm kể từ khi “Khang Hy Đến Rồi” kết thúc, cuộc đời và sự nghiệp của họ đã rẽ sang nhiều hướng khác nhau. Con gái lớn của Tiểu S đã vào đại học, còn chị gái cô, người từng là điểm tựa lớn nhất nay chỉ còn trong ký ức.

Hiện tại, dù Tiểu S đã xuất hiện trở lại, nhưng việc cô có chính thức tái xuất trong các chương trình giải trí hay không vẫn là dấu hỏi. Nhà sản xuất B2 chia sẻ: “Chúng tôi không hối thúc gì cả, chỉ lặng lẽ chờ đợi quyết định của cô ấy”.

