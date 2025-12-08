Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 08/12/2025 11:00

Sự cố xảy ra tại Đêm hội Gào Thét của iQIYI mới đây đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng, đặc biệt là khi nữ diễn viên Bạch Lộc bất ngờ bị cuốn vào một làn sóng phẫn nộ dữ dội dù lỗi hoàn toàn thuộc về sự tắc trách của nền tảng này.

Tối 6/12, sự kiện thường niên "Đêm hội gào thét" của nền tảng iQiYi đã trở thành tâm điểm truyền thông, khi quy tụ loạt sao đình đám tham dự và vinh danh những diễn viên, tác phẩm phim ảnh nổi bật trong năm. Tuy nhiên, trong lúc người hâm mộ đang chúc mừng các nghệ sĩ được nhận giải, cộng đồng fan của Lưu Thi Thi lại chỉ trích ban tổ chức vì một giải thưởng liên quan đến nữ diễn viên bị trao nhầm, dẫn đến Bạch Lộc cũng bị vạ lây.

Trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra, vào ngày 21.11, iQiYi đã công bố Top 3 của hạng mục “Nhân vật nữ được yêu thích nhất năm” lần lượt là: Phó Nhất Tiếu do Lý Thấm thủ vai trong phim “Nhất tiếu tùy ca”, Ninh Tú Tú do Dương Mịch thủ vai trong phim “Sinh vạn vật” và Đông Phương Hoài Trúc do Lưu Thi Thi đảm nhận trong phim “Hoài thủy trúc đình”.

Tuy nhiên, trong đêm hội iQiYi, nhân vật của Lưu Thi Thi lại được thay bằng nhân vật Lý Thanh Nguyệt của Bạch Lộc trong phim “Lâm giang tiên”. Thậm chí, Bạch Lộc còn xếp thứ 2, trên Dương Mịch.

Khi người hâm mộ của Lưu Thi Thi bức xúc vì kết quả, iQiYi đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận có “sơ suất trong công việc”, dẫn đến thông tin được công bố tại sự kiện bị sai. Kết quả chính thức vẫn là Top 3 đã công bố trước đó.

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi - Ảnh 1

Song, fan Lưu Thi Thi không hài lòng với cách giải quyết của ban tổ chức. Vì hạng mục giải thưởng này liên quan đến việc người hâm mộ phải bỏ tiền để bình chọn cho nghệ sĩ họ yêu thích lọt Top 3.

Nền tảng từng hứa rằng, 3 nhân vật đứng đầu sẽ được quảng bá tại đêm hội, như đọc tên trên sân khấu, chiếu hình trên màn hình lớn… Nhưng vì giải của Lưu Thi Thi bị trao nhầm cho Bạch Lộc, nên các quyền lợi như cam kết ban đầu đã không được thực hiện.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hành vi lừa dối người tiêu dùng. ​Người hâm mộ Lưu Thi Thi đã yêu cầu hoàn tiền do công sức bình chọn bị phủ nhận.

Bên cạnh đó, fan của Bạch Lộc cũng bức xúc vì sự thiếu chuyên nghiệp từ ban tổ chức đã khiến mỹ nhân “Lâm giang tiên” bị cuốn vào tranh cãi. Dù bị trao nhầm một giải của Lưu Thi Thi nhưng Bạch Lộc đã được xướng tên với hạng mục khác - là một trong những giải thưởng quan trọng của nền tảng iQiYi.

Khi cầm chiếc cúp trên sân khấu, Bạch Lộc trích lời thoại trong phim “Lâm giang tiên” - “Đêm dài đằng đẵng, chỉ có ban ngày là mặt trời soi tỏ, màu vàng chính là hy vọng” - để thể hiện niềm tin vào con đường sự nghiệp và hứa sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi - Ảnh 2

Trước áp lực khổng lồ từ dư luận và các cáo buộc về hành vi lừa dối, iQIYI đã buộc phải đăng bài xin lỗi và giải thích công khai. Nền tảng này xác nhận rằng: "Do sự sơ suất nghiêm trọng trong công việc, thông tin được công bố tại sự kiện bị sai. Thông tin chính xác được căn cứ theo kết quả đã công bố ngày 21/11."

Bốn cái tên được nhắc đến nhiều là "Mạc ly", "Nguyệt lân ỷ kỷ", "Bắt trộm ký" (tên cũ "Tội phạm IQ thấp") và "Đột nhiên thích em" đã thông qua kiểm duyệt.

