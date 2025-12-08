Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 08/12/2025 10:15

Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Sửu

Công việc và tình duyên của người tuổi Sửu sẽ có sự cải thiện rõ rệt. Cách làm việc thông minh, biết lên kế hoạch chi tiết và khoa học để thực hiện các mục tiêu của mình. May mắn được quý nhân che chở nên mọi bước đi của bản mệnh đều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cát tinh nâng đỡ đem đến cho con giáp này nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tài chính.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vô cùng ngọt ngào. Bản mệnh có thể tự tin vì đang sở hữu hạnh phúc, ngọt ngào mà không phải ai cũng có được. Người độc thân nhanh chóng tìm được ý trung nhân thông qua sự mai mối của người trong nhà. 

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường quan lộc. Những mục tiêu của bản mệnh gần như đã hoàn thành và đem lại kết quả tốt đẹp. Sự siêng năng và hết mình với công việc đem lại cho người tuổi này cơ hội thăng tiến trong công việc rất cao.

Đào hoa nở rộ đem lại cho người độc thân nhiều cơ hội kết giao bạn bè, nhất là những người khác giới. Nếu hai người tìm được sự đồng điệu tâm hồn, khả năng thành đôi sẽ là rất cao. Nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà bản mệnh đón nhận được nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm.

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ trong thời điểm tới. Các kế hoạch mà con giáp này đang tiến hành đều nhận được tín hiệu khả quan ngoài mong đợi. Vốn là người nhạy bén và thông minh nên không khó hiểu khi mọi thứ lại luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. ‏

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ hài hòa yên ổn. Người độc thân tạm hài lòng với cuộc sống, công việc lúc này nên chưa nghĩ tới việc tìm kiếm người yêu. Tình cảm gia đình cũng vừa được hâm nóng nên đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho cả hai.‏

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Sau đêm nay, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 26 phút trước
Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Đời sống 43 phút trước
Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Đời sống 52 phút trước
Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 56 phút trước
Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc sau ngày 8/12/2025

3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc sau ngày 8/12/2025

Đúng hôm nay, thứ Ba 8/12/2025, 3 con giáp tiền tiêu không hết, cuộc sống vương giả, sớm mua nhà tậu xe, lên hương như diều gặp gió

Đúng hôm nay, thứ Ba 8/12/2025, 3 con giáp tiền tiêu không hết, cuộc sống vương giả, sớm mua nhà tậu xe, lên hương như diều gặp gió

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao Tài Lộc, 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao Tài Lộc, 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to