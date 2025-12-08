Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 08/12/2025 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12), người tuổi Tý có Chính Quan nhập mệnh nên công danh sự nghiệp rất rộng mở. Hôm nay được coi là một ngày thuận lợi để bạn thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Với tầm hiểu biết của mình, bạn có thể nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ. 

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Công việc hoàn thành thuận lợi nên không có lý do gì đường tài lộc của bạn không suôn sẻ theo đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng tạo điều kiện cho các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng được hoàn thành như mong đợi, đem lại cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ.

 

Nhờ ngũ hành tương sinh, tình cảm đôi lứa hài hòa, nồng thắm. Con giáp này và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Những người độc thân cần phải kiên nhẫn hơn trong vận trình tình duyên của mình.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12), Chính Tài không chỉ mang tới tiền mà cả danh tiếng để tương lai tuổi Dần có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tuy nhiên, cần biết kiểm soát tốt lòng tham của mình nếu không bạn có thể sa đà vào những tệ nạn nếu không đủ tỉnh táo.

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thực hiện những thay đổi về dinh dưỡng mà bạn biết là tốt cho cơ thể và tìm cách biến việc tập thể dục trở thành một thói quen. Trong khi bạn đang rà soát lại cuộc sống của mình, hãy sắp xếp công việc ngăn nắp hơn bằng cách tạo ra các mục tiêu và kế hoạch một cách khoa học. 

Thổ - Mộc xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn, dự báo có căng thẳng trong chuyện tình cảm khi hai người luôn có những tranh cãi không đáng có. Một chuyện nhỏ nhưng bạn nâng cao quan điểm, làm nó trầm trọng lên thì khó mà chấm dứt được vấn đề.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12), tin vui sẽ đến với tài vận của người tuổi Thân trong ngày Chính Tài hỗ trợ. Con giáp này sẽ đón những cơ may tài lộc đến bất ngờ. Chỉ cần bản mệnh bình tĩnh và sáng suốt để tận dụng tối đa các cơ hội, không mắc sai lầm không đáng để tiền bạc rơi vào tay người khác thì cơ may làm giàu rất thuận lợi với bạn. 

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng trong ngày này, tuổi Thân tiếp tục phát huy sự nhanh nhẹn, linh hoạt của mình trong công việc. Bản mệnh tìm ra cách xử lý phù hợp trong những tình huống khó khăn. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra năng lực chuyên môn của bản thân đã được nâng cao.

 

Phương diện tình cảm không có gì đáng lo ngại nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ đôi lứa đang khá bình ổn, nếu muốn có được bước đột phá trong mối quan hệ tình cảm thì cần một trong hai bên chủ động hơn tạo ra chất xúc tác thì tình yêu rất thăng hoa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC

Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 25 phút trước
Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Đời sống 43 phút trước
Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Đời sống 52 phút trước
Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 55 phút trước
Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc sau ngày 8/12/2025

3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc sau ngày 8/12/2025

Đúng hôm nay, thứ Ba 8/12/2025, 3 con giáp tiền tiêu không hết, cuộc sống vương giả, sớm mua nhà tậu xe, lên hương như diều gặp gió

Đúng hôm nay, thứ Ba 8/12/2025, 3 con giáp tiền tiêu không hết, cuộc sống vương giả, sớm mua nhà tậu xe, lên hương như diều gặp gió

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao Tài Lộc, 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao Tài Lộc, 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to