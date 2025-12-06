Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC

Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, người tuổi Tuất có thể nhận được tin vui trên phương diện tình cảm. Bạn nhận được lời bày tỏ của người mà bạn đã yêu mến suốt bấy lâu. Quan hệ của hai người ấm lên nhanh chóng. Với những người đã có đôi có cặp, hai bạn biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau, vì thế mà cuộc sống dù có vất vả cũng vẫn ngọt ngào. Người ấy tiếp thêm cho bạn nhiều động lực và niềm tin để tiến về phía trước.

Thiên Ấn che chở, con đường sự nghiệp có những tiến triển tích cực. Cấp trên đánh giá cao những cống hiến của bạn cho tập thể, thậm chí có ý định cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn để bạn phát huy năng lực.

Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, tuổi Thìn độc thân tha hồ đón nhận cơ hội mới trong chuyện tình cảm với sự che chở của Tam Hợp. Người có đôi cũng may mắn có được trải nghiệm lãng mạn, hạnh phúc bên một nửa của mình.

Nhờ có Thực Thần mà ngày hôm nay của con giáp tuổi Thìn trôi qua thật bình yên. Lý do một phần là vì bạn cũng hiểu rõ tình hình nên không cố làm rối mọi thứ lên, đơn giản là đón nhận bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, người tuổi Tỵ đón nhận năng lượng của Chính Quan, công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tiến độ công việc không đạt được kỳ vọng và kết quả không xuất hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, sự hướng dẫn tỉ mỉ từ các đồng nghiệp cấp trên thực sự là một chiếc phao cứu sinh.

Ngày này mang đến một mùa gặt về tài chính. Các khoản đầu tư đã lên kế hoạch trước đó sẽ chứng kiến lợi nhuận dần dần hiện thực hóa. Hơn nữa, các bậc cao niên nam sẽ chủ động cung cấp cho bạn nguồn lực hoặc trợ cấp thêm, đảm bảo tình hình tài chính thoải mái và không phải lo lắng.

