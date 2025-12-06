'Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh' Trần Hảo từ bỏ nghệ thuật làm giảng viên

Thành công của Thiên long bát bộ giúp Trần Hảo nhận được lượng lớn khán giả từ Trung Quốc và trên toàn châu Á. Nhờ đó, Trần Hảo vinh dự được trao danh hiệu "Đệ nhất Hoa Sam". Danh hiệu này để chỉ những diễn viên có thể đảm nhận những loại vai đa dạng cả phản diện và chính diện.

Trần Hảo sinh năm 1979, tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch trung ương. Cô trở nên nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Ngọn núi nào, con người nào, con chó nào năm 1999. Vai diễn trong phim đã mang về cho cô đề cử "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Giải thưởng điện ảnh Kim Kê.

Sau bộ phim, Trần Hảo tiếp tục gây sốt với vai Như Ý trong bộ phim truyền hình Như Ý, Cát Tường. Khi đó, diễn xuất thông minh, lanh lợi của Trần Hảo cùng Trương Vệ Kiện đã làm nên một cơn sốt tại châu Á.

Năm 2004, làng giải trí Trung Quốc đã tôn vinh 4 người đẹp Lưu Diệc Phi, Huỳnh Thánh Y, Lý Băng Băng và Trần Hảo là “Tứ đại mỹ nhân đương đại” của Trung Hoa. Thời điểm đó, cả 4 người đẹp đều được đánh giá có nhan sắc ngọt ngào, khả năng diễn xuất thu hút và dự đoán sẽ làm khuynh đảo làng giải trí trong tương lai.

Từ phim ảnh, Trần Hảo thử khả năng trong lĩnh vực âm nhạc và cô cũng thành công vì có chất giọng tốt, vũ đạo điêu luyện. Album solo đầu tiên của cô ra đời năm 2005.

Chính khả năng ca múa toàn tài đã giúp Trần Hảo nhận được vai Điêu Thuyền trong phim Tam Quốc do Cao Hy Hy đạo diễn. Vai diễn thành công tiếp tục đưa tên tuổi Trần Hảo nổi đình đám.

Hoàn thành xong vai diễn Điêu Thuyền trong Tam Quốc, Trần Hảo đột ngột rút lui khỏi làng giải trí vào năm 2010. Cô hạnh phúc với cuộc hôn nhân bí mật cùng Lưu Hải Phong - đại gia trong ngành tài chính. Tuy nhiên, Hải Phong từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng, nên mối quan hệ của cả hai từng gặp không ít lời bàn tán từ dư luận. Nhiều người cho rằng Trần Hảo kết hôn chỉ vì tiền.

Sau đám cưới, mỹ nhân đình đám hạn chế tham gia showbiz để tập trung lo cho gia đình. Cô sinh 3 người con gồm hai gái và một trai. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng trở thành nhà đầu tư có tiếng trên sàn chứng khoán.

Sau một thời gian dài vắng bóng, năm 2021, cô bày tỏ mong muốn trở lại làng giải trí. Cô tái xuất trong dự án mang tên Công huân, đóng cặp cùng Huỳnh Hiểu Minh sau gần 6 năm rời xa màn ảnh để làm vợ, làm mẹ.

Trần Hảo thừa nhận không hối hận khi rút khỏi làng giải trí khi đang nổi tiếng. Cô cho rằng mỗi độ tuổi có một nhiệm vụ khác nhau. Cô từng nói muốn kết hôn sinh con trước tuổi 30, vì cô khao khát một ngôi nhà ấm áp, có người luôn đợi mình trở về.

Có sự nghiệp ổn định, gia đình giàu có và hạnh phúc, Trần Hảo cũng được xem là giai nhân viên mãn hiếm có của showbiz Hoa ngữ.