Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh

Đời sống 06/12/2025 16:35

Không khí tang thương bao trùm tang lễ của bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán bún ốc tại đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vào rạng sáng ngày 5/12.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, không khí tang thương bao trùm tang lễ của bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán bún ốc tại đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vào rạng sáng ngày 5/12. Trong số các nạn nhân có ba mẹ con là chị Đ.T.K.H. (SN 1985) cùng hai con nhỏ là Đ.K.L. (SN 2018) và H.N.K. (SN 2023).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, gây thiệt hại nghiêm trọng và là một cú sốc lớn đối với gia đình.

 

Tại tang lễ sáng 6/12, anh Đinh Thế Lâm, anh trai của nạn nhân Đ.T.K.H. vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin dữ: “Lúc đầu, tôi chỉ nghe tin là có cháy và ba mẹ con đang đi cấp cứu thôi, chưa biết tình hình cụ thể. Đến khoảng 8 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại từ em tôi ở Đắk Nông báo tin em gái và các cháu đã mất, tôi mới vội bắt xe xuống ngay.”

Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh - Ảnh 1Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh - Ảnh 2
Không khí tang thương tại tang lễ 3 mẹ con - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Anh Lâm kể lại rằng em gái mình là người sống hòa thuận với anh em và rất mực thương yêu con cái.

Nỗi đau càng nhân lên khi mẹ của nạn nhân Đ.T.K.H., năm nay đã gần 80 tuổi và đang ở quê, cũng đã biết tin: “Đầu tiên gia đình giấu bà nhưng giờ bà biết rồi. Bà năm nay gần 80 rồi, mất mát này quá lớn. Tết nhất hay nhà có việc, em đều đưa hai bé về thăm quê,” anh Lâm nghẹn ngào chia sẻ.

Tại tang lễ, người bạn trai của nạn nhân K.H. ngồi gục bên cạnh di ảnh. Anh và nạn nhân tuy chưa kết hôn nhưng đã sống cùng nhau khá lâu và có một con chung. Về vấn đề hậu sự, nguyện vọng của người bạn trai là muốn đưa chị cùng các con về quê mình chôn cất nhưng gia đình chị H. vẫn đang cân nhắc và bàn bạc.

Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh - Ảnh 3
Quán ăn là nơi xảy ra vụ cháy cướp đi 4 sinh mạng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 4 giờ 36 phút ngày 5/12, lửa bùng phát từ khu vực bếp rồi lan lên các tầng trên. Khi lực lượng PCCC tiếp cận, cả sáu người trong nhà đều đã bị kẹt bên trong tầng cao, trong đó có chị Q.A.

Dù được giải cứu ra ngoài và chuyển đi cấp cứu cùng các nạn nhân khác, chị Q.A không qua khỏi do ngạt khói quá nặng.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, khi tiếp nhận 6 nạn nhân từ vụ hỏa hoạn xảy, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, đồng thời phối hợp các ê-kíp hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiến hành hồi sức khẩn cấp.

Tuy nhiên, 4/6 nạn nhân đã không qua khỏi gồm chị Q.A và ba mẹ con chủ quán. 2 nạn nhân còn lại là nhân viên của quán ăn đang được tích cực cứu chữa.

 

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định cấu trúc nhà ống chỉ có một lối thoát bằng cửa cuốn kiên cố khiến việc ứng cứu khó khăn, khói và khí độc nhanh chóng lan kín các tầng trên, khiến nạn nhân hầu như không có cơ hội tự thoát ra.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

