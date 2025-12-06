Chìm thuyền, 2 ngư dân được tàu Khánh Minh 09 và Biên phòng Quảng Trị cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với tàu cá kịp thời cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển do chìm thuyền trong lúc thả lưới.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 6/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Quảng Trị), cho biết trong đêm 5-12, đã phối hợp hỗ trợ cứu nạn hai ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt cá ở cửa Gianh.

Trước đó, lúc 18 giờ 20 phút, anh Nguyễn Quang Công - thuyền trưởng tàu vận tải Khánh Minh 09, thông tin tàu đang hành trình vào cảng Gianh thì phát hiện một người đang trôi dạt và cứu vớt lên tàu an toàn.

Được biết, đây là ngư dân Nguyễn Văn Nhân (45 tuổi) và ngư dân Nguyễn Đức Thuận (44 tuổi, cùng trú ở phường Bắc Gianh) đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới, sau đó thuyền bị vào nước và chìm dần.

Anh Nhân được tàu hàng phát hiện cứu vớt, còn ngư dân Nguyễn Đức Thuận đang bám thuyền trôi dạt, đề nghị đơn vị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Tàu MS BP.07-15-01 của Hải đội Biên phòng 1 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng đã triển khai huy động lực lượng tại chỗ để ứng cứu, thông báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan.

Đến 21 giờ cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đưa hai ngư dân vào bờ an toàn.

Theo thông tin VTC News, trước đó, lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành (Nghệ An) cũng cứu hộ thành công 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Diễn Châu sau sự cố tàu cá bị chìm lúc rạng sáng 13/11.

Tàu cá NA-0205-TS do anh Đậu Trần Bính (sinh năm 1978, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, cùng 2 thuyền viên, đang khai thác thủy sản cách bờ khoảng 8 hải lý (gần 15km), thì bị thủng đáy và chìm nhanh. Các thuyền viên chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu trước khi rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đến 8h40, Trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận được báo cáo khẩn từ Đồn Biên phòng Diễn Thành về vụ việc. Ngay lập tức, ca nô cứu hộ cùng cán bộ, chiến sĩ được điều động khẩn trương ra biển.

Đến khoảng 8h30 ngày 13/11, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu chìm, đưa cả 3 ngư dân lên ca nô an toàn, đồng thời sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu trước khi đưa vào bờ.

Tàu cá có 11 ngư dân bị tàu nước ngoài tông chìm ngoài khơi, thuyền trưởng mất tích Ngày 5/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ Dân sự tỉnh Gia Lai cho biết sau khi gặp nạn vào tối qua, tàu phát tín hiệu khẩn cấp, được tàu ông Nguyễn Văn Tạo ở gần đó chạy tới tiếp cận, hỗ trợ.

