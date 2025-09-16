Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi'

Đời sống 16/09/2025 14:47

Chiều 16/9, một lãnh đạo UBND xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, bà Đỗ Thị Bốn (60 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 1), mất tích sau vụ lật xuồng vào rạng sáng 15/9 trên địa bàn, vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 3h ngày 15/9, ông Võ Duy Hùng (61 tuổi, chồng bà Bốn) lái xuồng chở vợ qua sông đi hái rau để mang ra chợ bán. 

Khi ra giữa dòng, bất ngờ xuồng va vào đá ngầm nên chao đảo, nước ùa vào rồi lật úp.

Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi' - Ảnh 1
Hơn một ngày chưa tìm thấy vợ bị mất tích trên dòng sông Ba tại Đắk Lắk, ông Hùng đứng ngồi không yên và chỉ biết cầu mong có phép màu đến với gia đình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, do biết bơi, ông Hùng vớ được một cây gỗ cố gắng để dìu vợ vào bờ. Tuy nhiên bà Bốn không biết bơi, hoảng loạn vùng vẫy đến khi kiệt sức rồi bị dòng nước xiết cuốn trôi. "Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi, tôi ân hận quá", ông Hùng dằn vặt.

Hơn 30 năm qua, vợ chồng ông Hùng đều đặn hái rau mang ra chợ bán mỗi ngày để nuôi 4 người con khôn lớn. 

Từ khi xảy ra sự việc, ông Hùng đứng trên bờ sông ngóng trông tin tức từ cơ quan chức năng và mong chờ có phép màu đến với gia đình.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương huy động phương tiện, lực lượng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân cả ngày lẫn đêm.

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Tai nạn liên hoàn trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình khiến 3 người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   chìm ghe tin moi mất tích

TIN MỚI NHẤT

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Đời sống 27 phút trước
Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Đời sống 32 phút trước
Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp ôm trọn may mắn thiên hạ, đổi đời giàu sang, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp vượng phát

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp ôm trọn may mắn thiên hạ, đổi đời giàu sang, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 100 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp hoan hỷ kéo lộc về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc

Đúng 100 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp hoan hỷ kéo lộc về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy nhà, cuối năm mua nhà tậu xe dễ dàng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy nhà, cuối năm mua nhà tậu xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi'

Vợ mất tích khi qua sông hái rau, chồng dằn vặt: 'Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi'

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Đời sống 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Nóng: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 3 người bị thương

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Tìm vợ không thấy, con rể dùng dao truy sát mẹ vợ nguy kịch

Tìm vợ không thấy, con rể dùng dao truy sát mẹ vợ nguy kịch