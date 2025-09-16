Chiều 16/9, một lãnh đạo UBND xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, bà Đỗ Thị Bốn (60 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 1), mất tích sau vụ lật xuồng vào rạng sáng 15/9 trên địa bàn, vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 3h ngày 15/9, ông Võ Duy Hùng (61 tuổi, chồng bà Bốn) lái xuồng chở vợ qua sông đi hái rau để mang ra chợ bán.

Khi ra giữa dòng, bất ngờ xuồng va vào đá ngầm nên chao đảo, nước ùa vào rồi lật úp.

Hơn một ngày chưa tìm thấy vợ bị mất tích trên dòng sông Ba tại Đắk Lắk, ông Hùng đứng ngồi không yên và chỉ biết cầu mong có phép màu đến với gia đình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, do biết bơi, ông Hùng vớ được một cây gỗ cố gắng để dìu vợ vào bờ. Tuy nhiên bà Bốn không biết bơi, hoảng loạn vùng vẫy đến khi kiệt sức rồi bị dòng nước xiết cuốn trôi. "Tôi bất lực nhìn bà ấy chìm dần mà không cứu nổi, tôi ân hận quá", ông Hùng dằn vặt.

Hơn 30 năm qua, vợ chồng ông Hùng đều đặn hái rau mang ra chợ bán mỗi ngày để nuôi 4 người con khôn lớn.

Từ khi xảy ra sự việc, ông Hùng đứng trên bờ sông ngóng trông tin tức từ cơ quan chức năng và mong chờ có phép màu đến với gia đình.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương huy động phương tiện, lực lượng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân cả ngày lẫn đêm.

