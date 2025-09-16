Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Đời sống 16/09/2025 13:49

Rạng sáng 16/9, tại một ngôi nhà trên địa bàn thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm hai vợ chồng và hai người con nhỏ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 16/9, khu vực xảy ra cháy là căn nhà phía trước xây bằng gạch, toàn bộ phần diện tích phía sau được dựng bao quanh bằng nhiều tấm tôn. Sau nhà là một dãy trọ cũng được dựng bằng tôn. Ngôi nhà xảy ra cháy nằm đối diện với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ bách khoa.

Địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu - Ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Tươi (47 tuổi), mẹ đẻ của anh Nghĩa (chủ căn nhà xảy ra hoả hoạn) rơm rớm nước mắt, đau xót kể lại sự việc - Ảnh: Báo Dân trí

 

Có mặt tại hiện trường vụ cháy từ sớm, bà Nguyễn Thị Tươi (47 tuổi), mẹ đẻ của anh Nghĩa (chủ căn nhà xảy ra hoả hoạn) rơm rớm nước mắt, đau xót kể lại sự việc.

"Khoảng 4h45, tôi chợt nghe thấy chuông điện thoại reo. Khi vừa nghe máy, đầu dây bên kia là giọng con dâu tôi nói rất hoảng hốt rằng: Mẹ ơi nhà con cháy rồi, lửa cháy to quá", bà Tươi kể lại.

Nghe thấy sự việc nghiêm trọng, bà Tươi liền bảo con dâu ôm theo 2 cháu nhỏ rồi nhảy từ cửa sổ xuống để thoát ra ngoài. 

"Lúc đó tôi bảo con dâu ôm theo 2 cháu nhỏ để nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng cháu bảo rằng sợ bị gãy chân nên không dám. Sau khi cháu nói xong thì cũng cúp máy. Tôi hoảng hốt bật dậy rồi chạy tới nhà các con để xem xét tình hình. Nhưng khi tới nơi thì đã quá muộn", bà Tươi nức nở.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu - Ảnh 2Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu - Ảnh 3
Phía bên trong tầng 1 của lán tạm đã bị ngọn lửa thiêu rụi nhiều vật dụng, đồ đạc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, 4h40 ngày 16/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy xảy ra tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội). Ngay sau khi nhận tin, gần 50 CBCS thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) được huy động cùng với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng và lực lượng Cảnh sát 113 triển khai đến hiện trường. ​​​​​

Địa điểm xảy ra cháy có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp. Đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Cháy lớn nhà xưởng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên tháo chạy thoát thân

Vụ cháy nhà xưởng xảy ra khoảng 10h30 ngày 16/9 trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TPHCM.

