Nam hành khách Hàn Quốc bị đuổi khỏi máy bay vì quấy rối phụ nữ tại TP.HCM

Đời sống 21/12/2025 17:09

Nhiều tờ báo đưa tin vụ việc du khách Hàn Quốc quấy rối phụ nữ Việt Nam trên máy bay, đồng thời trích dẫn những lời chỉ trích của dân mạng Hàn đối với vụ việc này.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 17/12, nhiều tờ báo Hàn Quốc như The Chosun Daily, Jose Ilbo đưa tin một du khách Hàn Quốc bị lực lượng an ninh sân bay Việt Nam yêu cầu rời khỏi chuyến bay từ TP HCM đi Busan, sau khi bị cáo buộc quấy rối nữ hành khách ngồi cạnh trên máy bay.

Một hành khách có mặt trên chuyến bay cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 0h05 ngày 14/12. Ban đầu, những người xung quanh tưởng nạn nhân là bạn gái của nam du khách. Tuy nhiên, thái độ hoảng sợ của nữ hành khách đã tố cáo hành vi của anh ta. Khi máy bay chuẩn bị khởi hành, lực lượng an ninh và phi hành đoàn đã yêu cầu nam du khách rời khỏi ghế và đưa ra khỏi khoang hành khách.

Sự cố khiến chuyến bay bị chậm hơn một giờ. Trong thời gian này, các khoang hành lý phía trên ghế được mở ra để kiểm tra, ảnh hưởng đến lịch trình của nhiều hành khách khác. Theo dữ liệu từ Airportal, chuyến bay VJ982 dự kiến hạ cánh tại sân bay Gimhae, Busan lúc 6h55 sáng 14/12, nhưng thực tế đến nơi khoảng 8h20. Nguyên nhân chi tiết chậm chuyến không được hãng hàng không công bố.

Các video ghi lại cảnh nam du khách bị kéo ra khỏi ghế và đưa khỏi cabin lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam và Hàn Quốc. Một đoạn video khác quay sau khi người này rời máy bay cùng hành lý xách tay, đã quỳ gối trong trạng thái hoảng loạn, chắp tay van xin và trao đổi với nhân viên mặt đất.

Nam hành khách Hàn Quốc bị đuổi khỏi máy bay vì quấy rối phụ nữ tại TP.HCM - Ảnh 1
Người đàn ông Hàn Quốc bị đuổi khỏi máy bay, sau đó quỳ khóc tại sân bay

Theo thông tin từ báo Dân trí, trên nhiều diễn đàn du lịch tại Hàn Quốc, vụ việc cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ sự thất vọng về cách hành xử của người đồng hương. Đa phần cho rằng, đội ngũ phi hành đoàn đã làm đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn trên chuyến bay.

Tại Việt Nam, nhiều đoạn video được các nhân chứng ghi lại cũng thu hút lượng tương tác cao.

Bên cạnh video quay ở thời điểm xảy ra vụ việc, một số video khác đã ghi lại cảnh vị khách Hàn Quốc mang theo hành lý xách tay và rời khỏi máy bay. Người này rơi vào trạng thái hoảng sợ lúc trao đổi với nhân viên mặt đất.

Liên quan tới việc hành khách bị yêu cầu rời khỏi máy bay vì những hành vi quấy rối không phải là chuyện ít gặp trong ngành hàng không.

