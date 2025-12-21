Chân dung nữ nhân viên đánh tráo nữ trang của chủ tiệm vàng

Đời sống 21/12/2025 14:04

Lợi dụng sơ hở trong quản lý, kiểm đếm trang sức tại cửa hàng, nữ nhân viên bán vàng ở phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã nhiều lần tráo đổi bạc xi mạ lấy vàng thật, sau đó mang đi cầm cố để trả nợ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 20/12, Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa làm rõ vụ nữ nhân viên chiếm đoạt tài sản của công ty kinh doanh vàng bạc. 

Trong quá trình tự kiểm tra nội bộ, một công ty kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn phường Ninh Kiều phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hàng hóa trưng bày tại cửa hàng. 

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 15/12, đại diện doanh nghiệp đã đến Công an phường trình báo.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Đỗ Huỳnh Anh Thư, nhân viên bán hàng của công ty này.

Chân dung nữ nhân viên đánh tráo nữ trang của chủ tiệm vàng - Ảnh 1
Đỗ Huỳnh Anh Thư tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan điều tra, bước đầu Thư thừa nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chủ. Để qua mắt quản lý, Thư tìm mua các loại trang sức bằng bạc xi mạ có thiết kế, mẫu mã tương đồng với các sản phẩm vàng thật đang trưng bày tại tiệm.

Lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm đếm và bày bán, Thư nhiều lần thực hiện việc tráo đổi. Số vàng thật sau khi lấy được, nữ nhân viên mang đến các tiệm cầm đồ khác nhau trên địa bàn để quy đổi thành tiền mặt.

Chân dung nữ nhân viên đánh tráo nữ trang của chủ tiệm vàng - Ảnh 2
Số nữ trang có liên quan đến vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong vụ việc này hơn 545 triệu đồng. Hiện Công an phường Ninh Kiều đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long

Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long

Ngày 21/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ nam bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long bị đâm tử vong. Nạn nhân là ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ phường Phước Hậu).

Xem thêm
Từ khóa:   Nữ nhân viên trộm cắp tin moi trộm cắp vàng

TIN MỚI NHẤT

Tiếp cận quá gần với những con vật trong lúc chụp ảnh, một người đàn ông đã bị voi giẫm tử vong

Tiếp cận quá gần với những con vật trong lúc chụp ảnh, một người đàn ông đã bị voi giẫm tử vong

Video 1 giờ 20 phút trước
Thấy bé gái rơi từ xe ba bánh xuống đường, tài xế xe buýt lập tức có màn xử lý cực nhanh khiến người xem thót tim

Thấy bé gái rơi từ xe ba bánh xuống đường, tài xế xe buýt lập tức có màn xử lý cực nhanh khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 25 phút trước
Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Video 1 giờ 30 phút trước
Chân dung nữ nhân viên đánh tráo nữ trang của chủ tiệm vàng

Chân dung nữ nhân viên đánh tráo nữ trang của chủ tiệm vàng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Từ nay đến Lễ Giáng sinh 2025, 3 con giáp vận tài bùng nổ, chính thức khép lại chuỗi ngày sầu muộn, hiên ngang tiến lên đỉnh cao danh vọng

Từ nay đến Lễ Giáng sinh 2025, 3 con giáp vận tài bùng nổ, chính thức khép lại chuỗi ngày sầu muộn, hiên ngang tiến lên đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long

Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Nghệ sĩ Việt làm từ thiện sao cho đúng?

Nghệ sĩ Việt làm từ thiện sao cho đúng?

Hậu trường 2 giờ 2 phút trước
Vì sao nhiều bé gái có kinh nguyệt sớm rồi… không cao thêm?

Vì sao nhiều bé gái có kinh nguyệt sớm rồi… không cao thêm?

Sức khỏe 2 giờ 46 phút trước
Dự đoán tuần cuối cùng năm 2025, khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có Quý Nhân theo gót

Dự đoán tuần cuối cùng năm 2025, khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có Quý Nhân theo gót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Tử vi năm 2026, 3 con giáp biến nghèo thành giàu, trở nên Phú Quý, giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tử vi năm 2026, 3 con giáp biến nghèo thành giàu, trở nên Phú Quý, giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/12/2025: Neo ở vùng đỉnh, được dự báo tăng tiếp nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/12/2025: Neo ở vùng đỉnh, được dự báo tăng tiếp nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long

Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long

Giá vàng hôm nay, ngày 21/12/2025: Neo ở vùng đỉnh, được dự báo tăng tiếp nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/12/2025: Neo ở vùng đỉnh, được dự báo tăng tiếp nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Đà Lạt

Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Đà Lạt

Nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An nhập viện nghi do bị bố bạo hành

Nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An nhập viện nghi do bị bố bạo hành

Cháy quán thịt chó nổi tiếng trên TikTok ở Lào Cai: Ngọn lửa phừng phừng, khói đen bốc lên cao hàng chục mét

Cháy quán thịt chó nổi tiếng trên TikTok ở Lào Cai: Ngọn lửa phừng phừng, khói đen bốc lên cao hàng chục mét