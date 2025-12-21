Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long

Đời sống 21/12/2025 13:47

Ngày 21/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ nam bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long bị đâm tử vong. Nạn nhân là ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ phường Phước Hậu).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 21/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang truy tìm nghi phạm dùng hung khí đâm tử vong một bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. 

Vào lúc 6h40 ngày 20/12, ông N.A.K. (45 tuổi, bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long) bị một người chưa rõ danh tính cầm hung khí đâm một nhát vào nách trái rồi bỏ chạy. 

Ông K. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong lúc 22h cùng ngày.

Danh tính nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong ở tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 1
Bệnh viện xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Công an xã Phước Hậu cùng các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng và truy tìm nghi phạm.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, sáng 21/12, đoàn công tác của Sở Y tế Vĩnh Long và bệnh viện đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi động viên và hỗ trợ mai táng.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm nghi phạm và tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

