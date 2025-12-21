Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Đà Lạt

Đời sống 21/12/2025 09:51

Gần 3h ngày 21/12, ngọn lửa bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt căn nhà của ông Huỳnh Tấn Công, 56 tuổi, trên đường Bùi Thị Xuân.

Theo thông tin từ VnExpress, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 3h ngày 21/12 tại căn nhà của người dân ở đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng). Ngọn lửa bùng lên ở tầng trệt căn nhà của gia đình ông Huỳnh Tấn Công (56 tuổi) rồi lan nhanh.

Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Đà Lạt - Ảnh 1
Lực lượng chức năng phun nước, chế ngự đám cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Phát hiện hỏa hoạn, ông Công đã hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy làm 4 người còn lại trong gia đình ông Công bị kẹt ở tầng 2 căn nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Đà Lạt - Ảnh 2
Hai xe máy hư hỏng nặng sau hỏa hoạn - Ảnh: VnExpress

4 nạn nhân bị mắc kẹt ở tầng 2 căn nhà được lực lượng chức năng sử dụng xe thang giải cứu an toàn.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, vụ hỏa hoạn được chế ngự hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, 2 xe máy cùng nhiều vật dụng khác trong căn nhà bị lửa thiêu rụi.

