Nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An nhập viện nghi do bị bố bạo hành

Đời sống 21/12/2025 09:21

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước hình ảnh một nữ sinh nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, nghi bị bạo hành.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 21/12, lãnh đạo UBND phường Tây Hiếu (Nghệ An) cho biết, công an địa phương đã làm việc với người bố liên quan vụ đánh nữ sinh lớp 7.

Theo lãnh đạo phường, sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An thăm hỏi, động viên bé gái.

“Qua làm việc với công an, người bố trình bày do cho rằng con gái tự ý lấy tiền tiết kiệm để tiêu vặt nên nóng giận và đánh cháu. Thời điểm thăm tại bệnh viện, bé gái có nhiều vết thương trên cơ thể, bị đau và tâm lý hoảng sợ”, lãnh đạo phường Tây Hiếu nói.

 

Nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An nhập viện nghi do bị bố bạo hành - Ảnh 1
Bé gái bị bầm tím, đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, một lãnh đạo phường Tây Hiếu xác nhận: "Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, phường đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và tìm hiểu sự việc ban đầu. Vụ việc đang được xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết".

Vị lãnh đạo phường cũng thông tin thêm, sau khi nhận được hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền đã cử cán bộ Công an phường xuống làm việc với gia đình. 

Phường cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An quan tâm chăm sóc sức khỏe cho cháu tốt hơn. 

Chính quyền phường Tây Hiếu đang phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà trường để làm rõ nguyên nhân những vết bầm trên cơ thể nữ sinh.

Cháy quán thịt chó nổi tiếng trên TikTok ở Lào Cai: Ngọn lửa phừng phừng, khói đen bốc lên cao hàng chục mét

Cháy quán thịt chó nổi tiếng trên TikTok ở Lào Cai: Ngọn lửa phừng phừng, khói đen bốc lên cao hàng chục mét

Vào ngày 19/12, lãnh đạo Công an phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) xác nhận trưa 19/12 đã xảy ra vụ cháy quán thịt chó trên địa bàn phường.

