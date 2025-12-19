Danh tính gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Đời sống 19/12/2025 17:46

Chiếc ô tô con chở gia đình bốn người đang lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên thì tông vào khối bê tông khiến bé trai 9 tháng tuổi tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 19/12, Trung tâm Y tế Nam Đông (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên).

Sáng cùng ngày, gia đình anh N.M.H.N. (22 tuổi), chị T.T.D.H. (20 tuổi, vợ anh N.), ông H.V.H. (50 tuổi, bố anh N.) và cháu N.M.Q. (9 tháng tuổi, con anh N.), cùng trú tại xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng, đi trên ô tô con lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến Km13, đoạn qua xã Khe Tre (TP Huế), chiếc xe bất ngờ tông vào khối bê tông ven đường, khiến ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau vụ tai nạn, xe cứu thương của Đội 0 đồng Huế - SOS75 đã đưa cả 4 nạn nhân đến Trung tâm Y tế Nam Đông cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai 9 tháng tuổi được xác định đã tử vong trước đó, 3 người lớn còn lại bị chấn thương phần mềm, đang được theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Danh tính gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1
Xe ô tô va mạnh vào khối bê tông dọc lề đường khiến hư hỏng nặng phần đầu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, Trung tâm Y tế Nam Đông, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 TP Huế và Đội 0 đồng Huế - SOS75 nhanh chóng điều phương tiện, nhân viên đến hiện trường cứu nạn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu, lốp bên ghế phụ bị nổ, nhiều cấu kiện văng xa và có dấu hiệu tông vào khối bê tông ở bên đường. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên là một phần của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hiện mới hoàn thành giai đoạn 1 với 2 làn xe dành cho 2 chiều lưu thông. Gia đoạn 2 mở rộng dự án lên 4 làn xe, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, vừa được khởi công.

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

Ngày 18/12, thông tin từ Cục Quản lý Dược cho biết, Cục vừa ban hành Văn bản số 5628/QLD-MP ngày 17/12 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Tâm sự 54 phút trước
Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 20/12/2025, 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Trúng số độc đắc đúng ngày 20/12/2025, 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

Phẫn nộ nam sinh lớp 12 bị chặn đường, đánh hội đồng khi đi học về

Phẫn nộ nam sinh lớp 12 bị chặn đường, đánh hội đồng khi đi học về

Tình tiết bất ngờ vụ ô tô cứu thương tông xe container trên cao tốc làm 3 người tử vong

Tình tiết bất ngờ vụ ô tô cứu thương tông xe container trên cao tốc làm 3 người tử vong

Thót tim nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy ở TP.HCM

Thót tim nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy ở TP.HCM