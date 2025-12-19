Chiếc ô tô con chở gia đình bốn người đang lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên thì tông vào khối bê tông khiến bé trai 9 tháng tuổi tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 19/12, Trung tâm Y tế Nam Đông (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên).

Sáng cùng ngày, gia đình anh N.M.H.N. (22 tuổi), chị T.T.D.H. (20 tuổi, vợ anh N.), ông H.V.H. (50 tuổi, bố anh N.) và cháu N.M.Q. (9 tháng tuổi, con anh N.), cùng trú tại xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng, đi trên ô tô con lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến Km13, đoạn qua xã Khe Tre (TP Huế), chiếc xe bất ngờ tông vào khối bê tông ven đường, khiến ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau vụ tai nạn, xe cứu thương của Đội 0 đồng Huế - SOS75 đã đưa cả 4 nạn nhân đến Trung tâm Y tế Nam Đông cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai 9 tháng tuổi được xác định đã tử vong trước đó, 3 người lớn còn lại bị chấn thương phần mềm, đang được theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Xe ô tô va mạnh vào khối bê tông dọc lề đường khiến hư hỏng nặng phần đầu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, Trung tâm Y tế Nam Đông, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 TP Huế và Đội 0 đồng Huế - SOS75 nhanh chóng điều phương tiện, nhân viên đến hiện trường cứu nạn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu, lốp bên ghế phụ bị nổ, nhiều cấu kiện văng xa và có dấu hiệu tông vào khối bê tông ở bên đường. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên là một phần của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hiện mới hoàn thành giai đoạn 1 với 2 làn xe dành cho 2 chiều lưu thông. Gia đoạn 2 mở rộng dự án lên 4 làn xe, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, vừa được khởi công.

