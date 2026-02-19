NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

Đời sống 19/02/2026 13:36

Cục Quản lý Dược thu hồi lô sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser do thành phần công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Theo thông tin từ VnExpress, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, ký ban hành, lô sản phẩm bị thu hồi là Sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser - tuýp 170g, số lô 002, ngày sản xuất 22/9/2024, hạn dùng 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm do Công ty TNHH dược mỹ phẩm New Trend chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và được sản xuất tại chi nhánh của Công ty TNHH mỹ phẩm dược Phúc An Khang tại TP.HCM.

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố - Ảnh 1
Sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tế tỉnh Lào Cai lấy mẫu sản phẩm tại một quầy thuốc ở Yên Bái để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa Methylparaben và Propylparaben, hai chất không có trong công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài ra, theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, nguyên liệu Aloe Barbadensis Leaf Juice dùng trong sản xuất có chứa Natri benzoate và Kali sorbate nhưng các thành phần này cũng không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm.

Cục Quản lý Dược xác định sản phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố, vi phạm quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm. Cơ quan quản lý yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nêu trên.

Đáng chú ý, Sở Y tế TP.HCM được đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003468/21/CBMP-HCM và kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của hai công ty trên, xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả trước ngày 2/4/2026.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cũng ban hành công văn thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm Dabo Charcoal Cleansing Foam do phát hiện công thức thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố.

Theo quyết định, lô sản phẩm này được sản xuất bởi Art Nouveau Cosmetic Co., Ltd (Hàn Quốc) tại địa chỉ 119, Je2gongdan 2-Gil, Miyangmyeon, Anseong-Si, Gyeonggido, Korea và do Công ty TNHH quốc tế Thiên Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường tại Việt Nam (địa chỉ: số 22 ngách 75/30 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội, mã số DN 0106698112). Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi là 155906/21/CBMP-QLD, cấp ngày 10/8/2021.

Nguyên nhân thu hồi được cơ quan quản lý xác định là sản phẩm lưu thông có công thức thực tế không đúng như hồ sơ công bố, vi phạm các quy định về quản lý mỹ phẩm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT.

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố - Ảnh 2
Sản phẩm Dabo Charcoal Cleansing Foam

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã lấy mẫu sản phẩm tại siêu thị Go! Long Biên, Hà Nội để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử không phát hiện thành phần Phenoxyethanol trong khi hồ sơ công bố ghi tỷ lệ 0,2% (tương đương 2.000 mcg/g). Ngoài ra, tỷ lệ các thành phần trong công thức gốc đã thay đổi so với hồ sơ công bố, và nguyên liệu Lemon Ext chứa Butylene Glycol nhưng không được kê khai.

Sau đó, Cục Quản lý Dược ra thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH quốc tế Thiên Minh trong 6 tháng tới.

Trong thời gian 6 tháng tạm ngừng, Cục Quản lý Dược sẽ không xem xét hay tiếp nhận bất kỳ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nào do công ty đứng tên. Sau khi hết thời hạn này, nếu công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo gửi về, cơ quan quản lý sẽ xem xét tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Thông báo này được ký bởi ông Tạ Mạnh Hùng Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, nhằm nhắc nhở các doanh nghiệp về trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bố, thành phần và chất lượng sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa ra thị trường.

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Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi cơ quan chức năng kiểm tra nhà máy sản xuất của Vincos Việt Nam tại thôn 3, xã Phú Cát, Hà Nội. Kết quả cho thấy cơ sở này không đảm bảo các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định pháp luật, dù trước đó đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

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