Danh tính 2 anh em ruột tử vong bên hàng rào

Đời sống 07/09/2026 16:17

Ngày 6/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cùng Công an xã Mỹ Tịnh An điều tra vụ việc hai anh em ruột tử vong tại vườn dừa, nghi do bị điện giật.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h sáng 5/9, ông N.V.C (SN 1958, ngụ xã Mỹ Tịnh An, Đồng Tháp) ra vườn gần nhà để tưới dừa. Đến khoảng 13h cùng ngày, em ruột ông C là ông N.V.L (SN 1963) cũng ra tưới nước ở mảnh vườn liền kề.

Hai khu vườn của anh em ông C được ngăn cách với nhau bởi một hàng rào lưới B40.

Danh tính 2 anh em ruột tử vong bên hàng rào - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 14h30, cháu N. H. K (SN 2015, cháu nội ông C) ra vườn dừa tìm ông vô tình đụng tay vào hàng rào B40 liền bị điện giật. Cháu K hoảng hốt chạy về nhà báo cho mẹ ruột là chị B.T.T.N. (SN 1981).

Do buổi trưa không thấy ông C về nhà, lại thấy con nói hàng rào có điện, chị N. lập tức chạy ra vườn tìm bố chồng và phát hiện ông C đang nằm bất động sát hàng rào B40. Chị vội tri hô những người xung quanh và nhanh chóng cúp cầu dao điện máy bơm.

Nhiều người dân chạy đến hiện trường phát hiện ông L cũng đang nằm gục sát hàng rào B40, cách vị trí của ông C khoảng 15m, cả đều đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Tịnh An đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân tử vong.

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Ngày 4/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà tại Khu đô thị An Bình Tân khiến 2 người tử vong.

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