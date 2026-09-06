Ngày 5/9, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đôi nam nữ tử vong bất thường tại một căn nhà cho thuê trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều tối 4/9, người dân sống trong hẻm 154 đường Trường Chinh ngửi thấy mùi hôi nồng nặc nên đi kiểm tra. Lúc này, họ phát hiện căn nhà thiết kế 1 trệt 1 lầu có dấu hiệu khả nghi nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Đông Hưng Thuận đến kiểm tra căn nhà và phát hiện đôi nam nữ tử vong tại phòng ngủ trên lầu, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Khu vực tầng trệt của căn nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân nam 30 tuổi, ngụ TPHCM; nạn nhân nữ 37 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa.

Theo người dân, hai nạn nhân có quan hệ tình cảm, thuê căn nhà trên ở được gần 1 năm.

Thi thể hai nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Thông tin MỚI vụ cháy nhà khiến mẹ chồng, con dâu tử vong Ngày 4/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà tại Khu đô thị An Bình Tân khiến 2 người tử vong.

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