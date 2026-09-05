Không ngờ loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Tác dụng cơ bản của tỏi chủ yếu đến từ allicin.Trong tỏi tươi không có allicin tự do, chỉ có tiền chất của nó là alliin. Khi tỏi được băm nhuyễn, enzyme trong tỏi bị kích hoạt sẽ kích thích alliinn hình thành allicin. Không những vậy, người bệnh tiểu đường dùng tỏi thường xuyên có thể giúp tăng tăng tiết insulin, giúp chỉ số đường huyết thấp và giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Tỏi không chỉ là gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn mà còn có nhiều công dụng. Trong tỏi rất giàu chất dinh dưỡng . Theo nghiên cứu, trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho…

Phòng ngừa bệnh tim mạch: Tỏi giúp giảm ½ nguy cơ đau tim và đột quỵ do có tác dụng làm giảm xơ vữa động mạch (giảm cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt), hạ triglycerid, ức chế tích tụ tiểu cầu gây đông máu. Theo các nghiên cứu, tỏi có thể giảm 38% nguy cơ mắc bệnh tim, giảm hơn 50% nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Giảm huyết áp: Có đến gần 25% người trưởng thành bị cao huyết áp. Tỏi có tác dụng giảm huyết áp do giảm độ nhớt của máu, lưu huỳnh trong tỏi có tác dụng giãn cơ, giãn mạch máu, từ đó dẫn tới giảm huyết áp. Người bệnh tăng huyết áp được khuyên nên ăn vài tép tỏi mỗi sáng để hạ áp.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh cúm: Hợp chất sulfur trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm cực mạnh. Sử dụng tỏi hằng ngày giúp dự phòng cảm cúm và các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra. Việc ăn tỏi sống mỗi ngày giúp giảm 63% nguy cơ bị cảm cúm, giúp rút ngắn 70% thời gian bị cảm, phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

Cải thiện chức năng xương khớp: Các chất trong tỏi như vitamin C, B6, mangan, kẽm cùng các chất chống oxy hóa và enzyme... có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn thoái hóa xương, nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn. Với phụ nữ, việc ăn tỏi giúp làm chậm quá trình loãng xương bằng cách tăng cường nội tiết tố estrogen. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh về xương khớp, tỏi có tác dụng giảm triệu chứng đau nhức rõ rệt.

Ăn tỏi sống bao nhiêu là đủ?

Việc sử dụng tỏi sống cần tuân theo liều lượng hợp lý để đảm bảo hiệu quả và tránh các tác dụng không mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Liều lượng khuyến nghị: Mức tiêu thụ an toàn và có lợi là từ 1-2 tép tỏi sống mỗi ngày, tương đương khoảng 2-3g. Ở liều này, các hợp chất hoạt tính sinh học trong tỏi như allicin có thể phát huy tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Giới hạn tối đa: Không nên vượt quá 5g tỏi sống mỗi ngày (khoảng tương đương một củ tỏi nhỏ), vì liều cao có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, hôi miệng, rối loạn đông máu (khi dùng đồng thời với thuốc kháng đông), hoặc phản ứng dị ứng ở một số cá nhân nhạy cảm.