Lý Hải ở tuổi 57: Từ ca sĩ đình đám đến ông chủ thương hiệu phim nghìn tỷ

Hậu trường 04/09/2026 12:21

Trong giai đoạn nhạc thị trường phát triển mạnh, tên tuổi Lý Hải phủ sóng rộng rãi, đặc biệt với khán giả thế hệ 8X, 9X. Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, anh quyết định thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Năm 2015, Lật Mặt ra mắt, mở đầu cho hành trình mới của nam nghệ sĩ.

Ở tuổi 57, Lý Hải có trong tay một hành trình sự nghiệp đặc biệt của showbiz Việt. Từ ca sĩ nổi tiếng với series ca nhạc Trọn Đời Bên Em, anh từng bước chuyển hướng sang điện ảnh và xây dựng thương hiệu Lật Mặt trở thành một trong những series phim Việt được khán giả quan tâm.

Trong giai đoạn nhạc thị trường phát triển mạnh, tên tuổi Lý Hải phủ sóng rộng rãi, đặc biệt với khán giả thế hệ 8X, 9X. Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, anh quyết định thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Năm 2015, Lật Mặt ra mắt, mở đầu cho hành trình mới của nam nghệ sĩ.

Không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn, Lý Hải còn tham gia viết kịch bản, sản xuất và phát triển nội dung. Qua từng phần, Lật Mặt liên tục thay đổi câu chuyện và màu sắc, từ hành động, hài hước đến tâm lý, gia đình. Cách làm này giúp thương hiệu tránh sự lặp lại và duy trì sức hút qua nhiều năm.

Lý Hải ở tuổi 57: Từ ca sĩ đình đám đến ông chủ thương hiệu phim nghìn tỷ - Ảnh 1
Ở tuổi 57, Lý Hải có gia đình viên mãn, sự nghiệp rực rỡ và thương hiệu điện ảnh ghi dấu trong lòng khán giả

Đặc biệt, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh và Lật Mặt 7: Một Điều Ước đánh dấu bước tiến lớn của thương hiệu. Lật Mặt 7 đạt khoảng 482 tỷ đồng doanh thu, trở thành phần phim có thành tích phòng vé cao nhất series. Sau tám phần, thương hiệu Lật Mặt được cho là đã mang về hơn 1.400 tỷ đồng, đưa Lý Hải trở thành một trong những đạo diễn nổi bật của điện ảnh Việt về doanh thu.

Không dừng ở thị trường trong nước, năm 2025, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng tiếp tục mang đến dấu ấn quốc tế khi giúp Lý Hải nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại San Francisco International New Concept Film Festival. Bộ phim đồng thời được trao giải Phim truyện Việt Nam hay nhất.

Nếu điện ảnh là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp thì gia đình lại là hậu phương quan trọng của Lý Hải. Anh kết hôn với Minh Hà năm 2010. Từng theo học ngành luật và có thời gian học tập tại Anh, Minh Hà không chỉ đồng hành cùng chồng trong cuộc sống mà còn tham gia quản lý, sản xuất các dự án điện ảnh.

Lý Hải ở tuổi 57: Từ ca sĩ đình đám đến ông chủ thương hiệu phim nghìn tỷ - Ảnh 2
Khoảnh khắc đời thường đáng yêu, hạnh phúc của gia đình Lý Hải và Minh Hà

Sau 15 năm kết hôn, cặp đôi có bốn người con: Rio, Cherry, Sunny và Mio. Gia đình sáu thành viên thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện liên quan đến Lật Mặt. Các con cũng từng tham gia một số dự án của cha, tạo nên hình ảnh một gia đình cùng chia sẻ công việc và niềm đam mê nghệ thuật.

Dù có điều kiện kinh tế tốt, Lý Hải và Minh Hà được biết đến với cách nuôi dạy con hướng đến sự giản dị và tự lập. Các con được khuyến khích làm việc nhà, biết trân trọng lao động và không quá phụ thuộc vào điều kiện của gia đình.

Ở tuổi 57, Lý Hải có cả sự nghiệp điện ảnh nhiều dấu ấn lẫn một tổ ấm sáu thành viên gắn bó. Từ một ca sĩ đình đám, anh đã tạo dựng vị trí riêng phía sau máy quay bằng sự bền bỉ và cách làm phim của mình. Với nam nghệ sĩ, những con số phòng vé hay giải thưởng có thể là thước đo thành công, nhưng gia đình bình yên bên Minh Hà và bốn người con mới là nền tảng giúp anh tiếp tục hành trình nghệ thuật.

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