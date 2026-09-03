'Hộ linh tráng sĩ' hụt hơi trong cuộc đua phòng vé dịp 2/9, doanh thu chưa như kỳ vọng

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến 18h ngày 2/9, Hộ linh tráng sĩ đạt khoảng 23 tỷ đồng, xếp sau Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Quý tử vượt giàu và phim chiếu lại Harry Potter và Hòn đá Phù thủy.

Tối 2/9, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đứng thứ tư trong danh sách năm phim có doanh thu cao nhất kỳ nghỉ lễ. Sau gần một tuần ra rạp, phim thu hút khoảng 200.000 lượt khán giả, song doanh thu chưa đạt kỳ vọng của nhà sản xuất. Trước ngày phát hành, tác phẩm từng được kỳ vọng trở thành bom tấn, tạo cú hích cho phòng vé Việt trong năm nay. Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến 18h ngày 2/9, Hộ linh tráng sĩ đạt khoảng 23 tỷ đồng, xếp sau Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Quý tử vượt giàu và phim chiếu lại Harry Potter và Hòn đá Phù thủy.

Tốc độ bán vé của phim chậm hơn hai tác phẩm Việt cạnh tranh trực tiếp. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập dẫn đầu với doanh thu khoảng 170 tỷ đồng, trong khi Quý tử vượt giàu do Quang Dũng đạo diễn đạt 35 tỷ đồng. Về suất chiếu, Hộ linh tráng sĩ có khoảng 1.500 suất mỗi ngày trên toàn quốc, chỉ bằng khoảng 60% so với Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Cảnh vua Đinh Bộ Lĩnh và các tướng sĩ trong phim Trước tình hình doanh thu chưa như mong đợi, êkíp Hộ linh tráng sĩ tìm cách cải thiện sức hút. Ngày 31/8, sau vài ngày phát hành, đoàn phim công bố phiên bản mới dài 135 phút, rút ngắn 20 phút so với bản đầu. Đạo diễn Hàm Trần, người đứng sau Tử chiến trên không, tham gia dựng lại, tập trung nhiều hơn vào các phân đoạn hành động và đẩy nhanh nhịp phim. Êkíp đồng thời phát hành trailer mới nhằm tăng tính kịch tính sau khi trailer đầu tiên nhận một số phản hồi chưa tích cực.

Hộ linh tráng sĩ thuộc thể loại huyền sử, lấy bối cảnh sau cái chết của vua Đinh Tiên Hoàng, do nghệ sĩ Lê Vũ Long thủ vai. Theo mật chỉ của nhà vua, các tráng sĩ được giao nhiệm vụ đưa những quan tài đi theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng kẻ thù và bảo vệ lăng mộ. Phim được đánh giá cao ở phần bối cảnh, phục trang và thiết kế mỹ thuật. Núi non Ninh Bình được khai thác với vẻ cổ kính, tạo tương phản giữa thiên nhiên rộng lớn và con người nhỏ bé. Đạo cụ, vũ khí được đầu tư, trong khi một số cảnh huy động khoảng 40 con ngựa cùng lúc. Các màn võ thuật do Johnny Trí Nguyễn dàn dựng cũng là điểm sáng với tiết tấu nhanh và những pha giao đấu có lực. Tạo hình Johnny Trí Nguyễn với vai Hữu tướng quân trong phim Tuy nhiên, kịch bản là điểm hạn chế của tác phẩm. Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn nhận xét câu chuyện ôm đồm nhiều tuyến, từ bí mật 99 quan tài, tranh đấu triều chính đến phiêu lưu, võ thuật, tình yêu và lòng trung thành. Mối quan hệ giữa Nguyên Phong (Tuấn Trần) và An Nhiên (Thiên Tú) cũng bị cho là phát triển quá nhanh, chưa đủ chiều sâu để tạo cảm xúc mạnh khi xảy ra biến cố. Trong khi đó, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục dẫn đầu phòng vé dịp lễ với 170 tỷ đồng. Việc ra rạp trước kỳ nghỉ hai tuần giúp phim tạo hiệu ứng truyền miệng và duy trì doanh thu ổn định. Box Office Vietnam dự đoán tác phẩm có thể cán mốc 200 tỷ đồng. Quý tử vượt giàu đứng thứ hai với 35 tỷ đồng, còn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy đạt 24 tỷ đồng dù đã ra mắt cách đây 25 năm, cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu và cộng đồng người hâm mộ.

Từ huyền thoại lăng mộ vua Đinh Bộ Lĩnh đến màn ảnh rộng trong 'Hộ linh tráng sĩ' Hộ linh tráng sĩ do Nguyễn Phan Quang Bình viết kịch bản và đạo diễn, được anh ấp ủ sau một lần nghe câu chuyện về lăng mộ vua Đinh Bộ Lĩnh. Tác phẩm khai thác chất liệu dã sử, kể câu chuyện về những con người đặt nghĩa lớn lên trên lợi ích riêng, đề cao lòng quả cảm và tinh thần phụng sự đất nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-linh-trang-si-hut-hoi-trong-cuoc-ua-phong-ve-dip-29-doanh-thu-chua-nhu-ky-vong-767915.html