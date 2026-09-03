Đang đi thuyền trên sông, du khách bắt gặp cảnh tượng trăn vàng khổng lồ đang ẩn mình dưới nước

Cuộc chạm trán diễn ra dọc theo sông Salobra ở Mato Grosso do Sul, miền tây Brazil, vào ngày 20/8. Hướng dẫn viên du lịch Nadir Silva đã giảm tốc độ thuyền để quay clip một con trăn dài khoảng 2 mét, cuộn mình trong thảm thực vật chỉ cách thuyền vài mét
Video 14:30 03/09/2026

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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