Thần Tài trải sẵn chiếu lộc sau ngày 3/9/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 03/09/2026 10:30

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên khởi sắc và tương đối khả quan. Cơ hội sẽ không dành riêng cho ai nhưng cũng không phải tự nhiên mà có. Do đó, không chỉ sáng suốt nắm bắt thời cơ mà người tuổi này còn phải tự tạo cơ hội cho bản thân.  

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này có điểm sáng. Quý Nhân phù trợ giúp cho bạn và nửa kia có thêm sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Song, nếu muốn có được bước tiến xa hơn thì cả hai cần phải hết lòng nỗ lực vun vén hơn nữa cho tình yêu này. 

Thần Tài trải sẵn chiếu lộc sau ngày 3/9/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ “phất lên như diều gặp gió” và vượng phát bất ngờ. Đó là nhờ vào sự thông minh cũng như tài ứng biến linh hoạt trong mọi vấn đề của công việc. Ngoài ra, may mắn cũng giữ vai trò quan trọng trong việc thành công của người tuổi này. Qua đó, con giáp này có thể mua sắm để giải tỏa bớt những áp lực trong công việc lẫn cuộc sống. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ổn định. Nếu như bạn gặp khó khăn trong cuộc sống thì đừng ngần ngại chia sẻ với người ấy, bởi đối phương vốn là một điểm tựa vững chắc cho bạn để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong mọi việc. 

Thần Tài trải sẵn chiếu lộc sau ngày 3/9/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Tinh thần đầy hứng khởi cũng như lòng say mê công việc giúp cho người tuổi này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Song, bản mệnh cũng đừng vì thế mà “ngủ quên trên chiến thắng”. Con giáp này hãy học hỏi thêm các kiến thức đầu tư, kinh doanh trước khi làm giàu nếu muốn nâng cao nguồn thu nhập hơn nữa. Đó là cách giúp tuổi này tránh được những nguy cơ, rắc rối không đáng. 

Vận trình tình cảm những thay đổi mới mẻ. Người độc thân luôn có một sức hút đặc biệt đối với người khác giới. Còn người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách với người khác phái để tránh những hiểu lầm không đáng xảy ra trong mối quan hệ hiện tại. 

Thần Tài trải sẵn chiếu lộc sau ngày 3/9/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Tư 2/9/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 2/9/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 18 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 18 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 18 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng