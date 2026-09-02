Du khách tử vong khi nhảy xuống cứu con tại thác Tiên Nữ

Đời sống 02/09/2026 15:07

Vào chiều 1/9, một du khách Hà Nội, 42 tuổi, cùng gia đình đến tham quan khu vực thác Tiên Nữ trên địa bàn. Khoảng 15h cùng ngày, con trai anh không may trượt chân rơi xuống suối và bị dòng nước cuốn ra xa.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 2/9, ông Hoàng Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ mất tích.

 

Cụ thể vào 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.V.T (SN 1982, du khách Hà Nội) tại đoạn suối khu vực thuộc thôn Bản Chúc, xã Thiện Thuật.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 1/9, trong lúc tham quan tại thác Tiên Nữ, con trai anh T. không may rơi xuống suối rồi bị nước cuốn ra xa. 

Thấy vậy, anh T. lập tức bơi ra cứu con, cháu bé được mọi người đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên, anh T. không may bị dòng nước cuốn mất tích. "Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm nạn nhân, khu vực tìm thấy thi thể cách hiện trường khoảng 100 mét", ông Vũ cho biết.

Du khách tử vong khi nhảy xuống cứu con tại thác Tiên Nữ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh T. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, Thác Tiên Nữ (còn gọi là thác Đăng Mò) là điểm du lịch sinh thái chính thức, có thu vé tham quan. Thác nằm cách trung tâm Lạng Sơn khoảng 90 km và cách Hà Nội hơn 160 km, với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, rừng cổ thụ bao bọc cùng dải nước đổ qua vách núi đá vôi.

Thời điểm xảy ra vụ việc trời không mưa, nhưng do cuối tháng 8 khu vực có mưa lớn, khiến dòng nước suối chảy rất xiết. Ban quản lý khu du lịch đã đặt các biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu vực thác.

Sau sự việc, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Thác Tiên Nữ ra thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động từ 15h ngày 1/9 để phục vụ công tác bảo đảm an toàn và khắc phục sự cố. Đơn vị này cho biết sẽ chủ động liên hệ hỗ trợ, hoàn đổi dịch vụ cho những du khách đã đặt trước và cập nhật thời gian mở cửa trở lại trên các kênh thông tin chính thức.

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