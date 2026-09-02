'Nam chính Đầu Xuân Tươi Sáng' Tỉnh Bách Nhiên sở hữu visual khiến khán giả không thể rời mắt

Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên vào vai Loan Niệm, một lãnh đạo cấp cao trong ngành quảng cáo với tính cách lý trí, quyết đoán và có phần xa cách. Nơi công sở, anh ghi điểm bằng phong thái nghiêm túc, thẳng thắn và không ngại đưa ra những nhận xét gai góc cho cấp dưới.

Vai diễn Loan Niệm do Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận đang trở thành nhân tố cốt lõi tạo nên sức hút cho tác phẩm ngôn tình hiện đại Đầu Xuân Tươi Sáng. Chỉ sau 4 ngày lên sóng, bộ phim đã nhanh chóng cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng Youku. Màn thể hiện của nam diễn viên cùng sự ăn ý với bạn diễn Tôn Thiên liên tục trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng đó lại là một Loan Niệm vô cùng tinh tế, âm thầm quan tâm và che chở cho cô nhân viên Thượng Chi Đào (do Tôn Thiên thủ vai). Sự tương phản giữa nét nguyên tắc công việc và sự dịu dàng chừng mực trong tình yêu đã tạo nên sức hút riêng cho nhân vật. Để hóa thân chân thật nhất, Tỉnh Bách Nhiên thậm chí đã trực tiếp đến trải nghiệm thực tế tại một công ty quảng cáo trước khi bấm máy.

Ngoại hình và phong cách thời trang của Tỉnh Bách Nhiên cũng đóng góp lớn vào thành công của vai diễn. Ở tuổi 37, với chiều cao 1,83 m cùng thần thái trưởng thành, anh khắc họa trọn vẹn hình ảnh một nhà quản lý thành đạt. Khi sánh đôi cùng Tôn Thiên (cao 1,72 m), cả hai tạo nên hiệu ứng thị giác cân đối và nổi bật.

Đặc biệt, Tỉnh Bách Nhiên đã đầu tư hơn 120 bộ trang phục cho vai diễn này. Phong cách thời trang của Loan Niệm được biến chuyển tinh tế theo diễn biến tâm lý: từ những bộ âu phục chỉn chu, kín kẽ khi còn giữ khoảng cách, đến các trang phục cởi mở, mềm mại hơn khi tình cảm dành cho nữ chính dần tiến triển.

Sự tương tác bùng nổ giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong những phân đoạn lãng mạn như cảnh dưới mưa hay không gian riêng tư trong ô tô liên tục "gây bão" mạng xã hội. Mặc dù vẫn có một số ý kiến nhận xét biểu cảm của nam diễn viên ở vài phân cảnh tình cảm còn đôi chút cứng nhắc, điều này không làm giảm đi độ thảo luận của khán giả dành cho anh. Vai diễn Loan Niệm không chỉ giúp Tỉnh Bách Nhiên hâm nóng tên tuổi trên màn ảnh nhỏ mà còn khiến người xem thêm kỳ vọng vào những bước phát triển tình cảm tiếp theo của cặp đôi chính.