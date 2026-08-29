'Đầu Xuân Tươi Sáng' của Tỉnh Bách Nhiên bùng nổ, vượt 9.000 điểm nhiệt chỉ sau hơn 2 ngày lên sóng

Sao quốc tế 29/08/2026 17:38

Bộ phim ngôn tình hiện đại Đầu Xuân Tươi Sáng đang có màn khởi đầu khá ấn tượng khi chính thức vượt mốc 9.000 điểm nhiệt trên Youku sau hơn 49 giờ lên sóng. Thành tích này cho thấy tác phẩm đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả ngay trong những ngày đầu phát hành.

Bộ phim ngôn tình hiện đại Đầu Xuân Tươi Sáng đang có màn khởi đầu khá ấn tượng khi chính thức vượt mốc 9.000 điểm nhiệt trên Youku sau hơn 49 giờ lên sóng. Thành tích này cho thấy tác phẩm đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả ngay trong những ngày đầu phát hành.

Ra mắt từ ngày 26/8, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cô Nương Đừng Khóc, do Tưởng Kế Chính đạo diễn, gồm 24 tập và được phát hành trên Youku cùng Netflix. Tác phẩm quy tụ hai diễn viên chính là Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên, cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý ngay từ trước thời điểm phim lên sóng.

'Đầu Xuân Tươi Sáng' của Tỉnh Bách Nhiên bùng nổ, vượt 9.000 điểm nhiệt chỉ sau hơn 2 ngày lên sóng - Ảnh 1

Trong phim, Tôn Thiên đảm nhận vai Thượng Chi Đào, một cô gái trẻ rời quê đến Bắc Kinh lập nghiệp và từng bước tìm chỗ đứng trong môi trường công sở. Trong khi đó, Tỉnh Bách Nhiên vào vai Loan Niệm, giám đốc sáng tạo trong ngành quảng cáo, có tính cách lý trí, sắc sảo và sở hữu vị trí đáng nể trong công việc.

Hai nhân vật bắt đầu mối quan hệ từ vị trí cấp trên - cấp dưới với nhiều khác biệt về tính cách cũng như quan điểm sống. Những va chạm trong công việc dần tạo nên sự gắn kết, trước khi câu chuyện tình cảm giữa họ phát triển theo hướng phức tạp hơn.

Điểm đáng chú ý của Đầu Xuân Tươi Sáng là phim không chỉ khai thác chuyện tình yêu công sở mà còn tập trung vào hành trình trưởng thành của hai nhân vật. Sau một mối tình kéo dài nhiều năm, cả hai từng chia xa rồi có cơ hội gặp lại. Những thay đổi trong cuộc sống khiến họ phải đối diện với tình cảm còn dang dở và những tổn thương chưa được giải quyết.

'Đầu Xuân Tươi Sáng' của Tỉnh Bách Nhiên bùng nổ, vượt 9.000 điểm nhiệt chỉ sau hơn 2 ngày lên sóng - Ảnh 2

Motif "gương vỡ lại lành" vì thế trở thành một trong những yếu tố thu hút khán giả. Thay vì chỉ kể câu chuyện hai người gặp nhau rồi yêu nhau, bộ phim dành nhiều đất cho sự nghiệp, những lựa chọn của người trưởng thành và khoảng cách hình thành sau thời gian xa cách.

Bên cạnh nội dung, sự kết hợp giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng góp phần tạo sức hút cho tác phẩm. Hai diễn viên mang đến màu sắc khác biệt cho nhân vật, đồng thời tạo được nhiều tương tác trong các phân cảnh tình cảm.

Việc vượt 9.000 điểm nhiệt sau hơn hai ngày phát sóng đang mở ra tín hiệu tích cực cho Đầu Xuân Tươi Sáng. Trong những tập tiếp theo, sự chú ý của khán giả sẽ tiếp tục tập trung vào diễn biến tình cảm giữa Thượng Chi Đào và Loan Niệm, cũng như cách hai người tháo gỡ những khúc mắc từng khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ.

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