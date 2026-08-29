Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Sức khỏe 29/08/2026 11:51

Nam thanh niên 27 tuổi đột ngột ngất xỉu, nhịp tim chỉ còn khoảng 30 lần một phút do viêm cơ tim cấp, block nhĩ thất độ 3, sau hai ngày đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 2 tuần trước khi xảy ra biến cố, nam sinh 17 tuổi xuất hiện đau mỏi người, chảy nước mũi. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý. Trong kỳ nghỉ hè, nam sinh tranh thủ đi làm thêm cùng người bác. Khoảng 15 phút trước khi nhập viện, người bệnh bất ngờ ngất và ngừng tuần hoàn.

Quá trình cấp cứu, hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội), bệnh nhân liên tục xuất hiện rung thất, phải sốc điện nhiều lần, đặt ống nội khí quản và sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn. Sau 45 phút, tim có mạch trở lại nhưng người bệnh vẫn nguy kịch, được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Khi vào Khoa Hồi sức tích cực, nam sinh thở máy qua ống nội khí quản, nhiều máu chảy qua đường thở, thở ngáp, tím tái. Nhịp tim khoảng 145-150 lần/phút, huyết áp xuống thấp, chỉ 50-60/20-30 mmHg. SpO2 đạt 76-80% (bình thường phải từ 95% trở lên) dù đã được hỗ trợ thở máy. Hình ảnh chụp CT lồng ngực ghi nhận dập phổi phải, tràn khí và tràn máu màng phổi phải. Qua dẫn lưu màng phổi có nhiều máu đỏ tươi lẫn máu cục.

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm - Ảnh 1
Sau gần 1 tháng điều trị, nhiều lần nguy cơ tử vong, bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim nặng gây sốc tim, suy đa tạng, kèm tổn thương phổi nghiêm trọng. Chức năng co bóp của tim chỉ còn 10-15%. 

“Nếu chỉ dùng một loại ECMO thì không đảm bảo hiệu quả”, bác sĩ Khánh cho biết. Ê-kíp quyết định triển khai ECMO V-A-V, phương thức hỗ trợ đồng thời tuần hoàn và hô hấp. Bệnh nhân đồng thời được thở máy, lọc máu, dùng thuốc hỗ trợ tim mạch, dẫn lưu màng phổi, truyền máu, kiểm soát thân nhiệt, dinh dưỡng và mở khí quản.

Bệnh nhân tiếp tục gặp nhiều biến chứng như rối loạn đông máu, chảy máu tại các vị trí can thiệp và trong phế quản. Có thời điểm lượng máu chảy nhiều khiến phổi gần như không thể thông khí. Bệnh nhân còn xuất huyết tiêu hóa, có lúc lượng máu mất khoảng 2.000ml. Các bác sĩ phải nội soi cấp cứu ngay tại giường để tìm và xử trí vị trí chảy máu.  

Với bệnh nhân từng ngừng tuần hoàn kéo dài, nguy cơ tổn thương não là vấn đề được các bác sĩ đặc biệt quan tâm. Người bệnh được kiểm soát thân nhiệt trong 12 ngày, kết hợp hồi sức và theo dõi chức năng thần kinh.

Sau đó, những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện. Nam sinh chưa thể nói nhưng đã có tương tác với ê-kíp. “Có lúc chúng tôi hỏi bệnh nhân có đau không. Em chưa thể nói được, chỉ có thể chảy nước mắt và gật đầu”, bác sĩ Khánh kể.

Sau 12 ngày kiểm soát thân nhiệt và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. Các biện pháp hỗ trợ như ECMO, lọc máu... lần lượt được giảm. 

Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt. Những lo ngại ban đầu về tổn thương não nặng sau ngừng tuần hoàn đã không xảy ra theo hướng xấu nhất.

Ngày 28/8, sau gần một tháng điều trị, nam sinh trên được xuất viện và chuyển sang Bệnh viện Tim Hà Nội để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu về tim mạch.

Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da

Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da

Ngày 28/8, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhân bị lật mi dưới hai bên mức độ nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở làm đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   ngừng tim triệu chứng giống cảm cúm tin moi

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 43 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 43 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 43 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da

Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da