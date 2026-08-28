Xe khách 50 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cây xăng khiến nhiều người hoảng hốt

Vụ cháy xảy ra lúc 10h30 ngày 28/8 tại một cây xăng nằm trên đường Lê Quang Đạo (xã Hóc Môn, TPHCM).

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 28/8, lực lượng chức năng xã Hóc Môn (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách đậu tại cây xăng trên đường Lê Quang Đạo.

Khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện xe khách (45 chỗ ngồi) đang đậu tại cây xăng trên đường Lê Quang Đạo, xã Hóc Môn thì phát hỏa, bốc cháy dữ dội. Cột khói đen tỏa ra, bao trùm quanh xe.

Người dân xung quanh cùng nhân viên cây xăng dùng bình chữa cháy và nước dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Xe khách đậu tại cây xăng ở xã Hóc Môn bốc cháy dữ dội - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hóc Môn phối hợp Đội chữa cháy khu vực thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ít phút sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không có thương vong về người nhưng chiếc xe bị cháy rụi.

Thời điểm cháy không có hành khách trên xe. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Danh tính nam bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế xe công nghệ ở Hà Nội Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (sinh năm 1988, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), nam bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ, trong clip viral trên mạng xã hội mới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-50-cho-boc-chay-ngun-ngut-trong-cay-xang-khien-nhieu-nguoi-hoang-hot-767675.html