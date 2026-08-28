Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 28/08/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào trời xanh ban phước, càng chăm chỉ càng phát đạt, hoan hỷ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến trong 2 ngày 29, 30 tháng 8 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, tinh thần làm việc của tuổi Sửu khá ổn định và tập trung. Bản mệnh ít khi bị các vấn đề bên lề làm xáo trộn vì thời gian này bản mệnh chỉ muốn chăm chú làm cho xong công việc của mình. Nhờ đó, hiệu suất được duy trì khá tốt, tiến độ đúng như yêu cầu.

Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, mối quan hệ với đồng nghiệp của bản mệnh cũng rất tốt đẹp. Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho bản mệnh rất nhiều. Con giáp này hãy luôn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp, điều đó sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bản mệnh.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, được Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Dần đón nhận nhiều may mắn trong công việc. Các việc mà bạn toan tính đều không gặp bất cứ trở ngại nào, mọi thứ diễn ra thuận lợi đúng như như ý bạn muốn. Ngoài ra con giáp này còn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh khi cần.  

Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thủy sinh Mộc giúp chuyện tình cảm của những chú Hổ diễn tiến khá đẹp, vận đào hoa vượng chủ về việc hỷ nên hôm nay bản mệnh sẽ có kha khá tin vui đấy. Nếu còn độc thân, con giáp này có thể gặp được đối tượng ưng ý trong các buổi gặp gỡ, tụ tập hoặc đám cưới, vì thế hãy chăm chút, sửa soạn vẻ ngoài của mình thật lịch sự nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Thần Tài soi đường, 3 con giáp SỐ ĐỎ trong những ngày cuối tháng 8 dương lịch, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của trời đất

Thần Tài soi đường, 3 con giáp SỐ ĐỎ trong những ngày cuối tháng 8 dương lịch, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của trời đất

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn được Thần Tài soi đường, tha hồ sống sung túc viên mãn, thu vét vận may của trời đất trong những ngày cuối tháng 8 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 14 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 1 giờ 14 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 2 giờ 14 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 3 giờ 14 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng