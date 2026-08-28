Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, tinh thần làm việc của tuổi Sửu khá ổn định và tập trung. Bản mệnh ít khi bị các vấn đề bên lề làm xáo trộn vì thời gian này bản mệnh chỉ muốn chăm chú làm cho xong công việc của mình. Nhờ đó, hiệu suất được duy trì khá tốt, tiến độ đúng như yêu cầu.

Trong thời gian này, mối quan hệ với đồng nghiệp của bản mệnh cũng rất tốt đẹp. Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho bản mệnh rất nhiều. Con giáp này hãy luôn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp, điều đó sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bản mệnh.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi 2 ngày 29, 30 tháng 8, được Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Dần đón nhận nhiều may mắn trong công việc. Các việc mà bạn toan tính đều không gặp bất cứ trở ngại nào, mọi thứ diễn ra thuận lợi đúng như như ý bạn muốn. Ngoài ra con giáp này còn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh khi cần.

Ảnh minh họa: Internet

Thủy sinh Mộc giúp chuyện tình cảm của những chú Hổ diễn tiến khá đẹp, vận đào hoa vượng chủ về việc hỷ nên hôm nay bản mệnh sẽ có kha khá tin vui đấy. Nếu còn độc thân, con giáp này có thể gặp được đối tượng ưng ý trong các buổi gặp gỡ, tụ tập hoặc đám cưới, vì thế hãy chăm chút, sửa soạn vẻ ngoài của mình thật lịch sự nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!