Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi,THÀNH CÔNG KÉO ĐẾN, chạm tay vào may mắn, năng lượng giàu có vây quanh

Bước qua tháng 9 dương lịch, Thực Thần mang lại cho tuổi Mão một tâm trí sáng suốt. Bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những chuyện đã qua. Bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi cho bản thân.

Thời gian này, Nhị Thập Bát Tú cho thấy hôm nay khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Ngũ hành tương sinh mang tới vận may trong sự nghiệp. Người đi làm công sở nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, những người thất nghiệp có vận may tìm được công việc phù hợp.

Con giáp tuổi Thìn

Bước qua tháng 9 dương lịch, tuổi Thìn có thể hoạch định phương hướng và mục tiêu ngắn hạn, đồng thời phấn đấu cho các kế hoạch dài hạn phù hợp với bản thân. Hãy bớt rong chơi đi để dành thời gian tập trung cho sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này cẩn thận trước sự cả tin của mình nếu không sẽ dễ phải lãnh hậu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn có cơ hội cải thiện tình cảm với một nửa của mình. Hãy nhớ rằng chỉ có gia đình hạnh phúc thì bản mệnh mới đủ an tâm làm việc hay theo đuổi các mục tiêu khác trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Tý

Bước qua tháng 9 dương lịch, tuổi Tý có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm trong thời gian này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!