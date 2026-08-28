Cảnh Điềm đáp trả sau bài tố của 'bạn trai tỷ phú', hé lộ thông điệp đầy ẩn ý

Sao quốc tế 28/08/2026 12:18

Cảnh Điềm là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và được hậu thuẫn mạnh mẽ từ khi bước chân vào làng giải trí, "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" được tạo điều kiện tham gia nhiều bộ phim "bom tấn" và hợp tác với những tên tuổi lớn.

Sáng 28/8, Cảnh Điềm chính thức có động thái lên tiếng giữa lúc câu chuyện tình cảm được cho là liên quan đến cô và doanh nhân Tôn Vũ Thần (Justin Sun) gây xôn xao mạng xã hội. Trong bài đăng ngắn gọn, nữ diễn viên khẳng định quan điểm sống và niềm tin của bản thân, đồng thời cho biết cô vẫn tin vào tình yêu, pháp luật, sự thiện lương và công lý.

Cảnh Điềm viết: “Tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai đều sẽ không bao giờ vì tiền mà bán rẻ tình yêu, lại càng không bán rẻ linh hồn mình”. Nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân có thể từng “mắt nhìn người kém” và chưa đủ khôn ngoan, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng vào tình yêu. Đặc biệt, Cảnh Điềm nhấn mạnh niềm tin rằng cuối cùng công lý và công bằng sẽ chiến thắng.

Cảnh Điềm đáp trả sau bài tố của 'bạn trai tỷ phú', hé lộ thông điệp đầy ẩn ý - Ảnh 1

Động thái của Cảnh Điềm xuất hiện sau khi từ tối 27/8, chủ đề liên quan cô và Tôn Vũ Thần thu hút hàng tỷ lượt xem trên Weibo. Nguyên nhân bắt nguồn từ bài viết dài hơn 6.000 chữ mang tên “Bạn gái tôi, Cảnh Điềm” do doanh nhân công khai. Trong bài, Tôn Vũ Thần kể lại câu chuyện tình cảm được cho là giữa anh và nữ diễn viên, đồng thời đề cập nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc, đời tư và những yêu cầu tài chính.

Theo lời Tôn Vũ Thần, anh từng yêu thầm Cảnh Điềm và tìm cách kết bạn với cô nhưng không được chú ý. Sau khi có vị trí trong giới kinh doanh, anh cho rằng Cảnh Điềm mới đồng ý tiến tới quan hệ tình cảm. Doanh nhân cũng kể về những khoản chi phí lớn dành cho bạn gái, trong đó có việc bao trọn một tầng khách sạn tại Mỹ trong 30 ngày với chi phí khoảng một triệu USD, dù Cảnh Điềm chỉ lưu trú 8 ngày.

Một chi tiết khác gây chú ý là cáo buộc Cảnh Điềm từng yêu cầu khoản tiền 50 triệu USD cho dịch vụ thuê người mang thai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chính Tôn Vũ Thần đã ghi chú cuối bài viết rằng nội dung là “hư cấu” và không đảm bảo mọi chi tiết đều là sự thật. Khi được hỏi về mức độ xác thực, ông cho biết phần lớn nội dung phản ánh những điều ông suy nghĩ và cảm nhận, nhưng không khẳng định tất cả chi tiết đều chính xác.

Cảnh Điềm đáp trả sau bài tố của 'bạn trai tỷ phú', hé lộ thông điệp đầy ẩn ý - Ảnh 2

Tôn Vũ Thần cũng tiết lộ hiện anh không còn liên lạc với Cảnh Điềm. Theo lời doanh nhân, mối liên hệ còn lại giữa hai người là khoản 30 triệu nhân dân tệ mà anh cho rằng từng chuyển cho cha mẹ nữ diễn viên với mục đích làm sính lễ. Anh cho biết đã khởi kiện để yêu cầu hoàn trả số tiền này.

Đáng chú ý, trong bài viết, Tôn Vũ Thần nhiều lần nhắc đến AI Claude và cho biết từng tham khảo AI về những quyết định trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, chính anh thừa nhận cảm nhận của AI đôi khi xung đột với cảm xúc cá nhân và bản thân cũng không chắc đâu mới là lựa chọn đúng.

Ở thời điểm hiện tại, những chia sẻ của hai bên đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong khi Tôn Vũ Thần đưa ra câu chuyện dưới góc nhìn cá nhân và có những nội dung chưa được xác thực, Cảnh Điềm lựa chọn một thông điệp ngắn gọn, nhấn mạnh niềm tin vào pháp luật và công lý. Cuối cùng, đúng như tinh thần trong lời chia sẻ của nữ diễn viên, có lẽ thời gian và các kết luận pháp lý mới là câu trả lời rõ ràng nhất cho những tranh luận đang diễn ra.

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