Sau khi làm mất nhẫn cưới, người phụ nữ ở xã Long Điền, TPHCM được cho là đã dựng chuyện bị hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp hai chiếc nhẫn rồi đăng lên Facebook. Công an xác định vụ cướp không có thật và đang xem xét xử lý người đăng tin.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 27/8, Công an xã Long Điền, TPHCM, đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý N.T.M.N. (SN 1996, ngụ xã Long Điền) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa chuyện bị 2 người dùng dao khống chế, cướp tài sản, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương. Trước đó, khoảng 19h40 ngày 26/8, chị N. đăng trên Facebook cá nhân thông tin khoảng 18h30 cùng ngày, sau khi đổ xăng tại khu vực cây xăng Bàu Thành, chị di chuyển đến gần ngã ba Điện lạnh Sâm Khá thì bị 2 người đàn ông đi xe máy áp sát, dùng dao khống chế và lấy 2 chiếc nhẫn.

Trong bài viết, chị N. còn cảnh báo người dân, đặc biệt phụ nữ chở con nhỏ, cần chú ý khi đi qua khu vực trên. Thông tin nhanh chóng được nhiều người quan tâm, chia sẻ, gây lo lắng về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Bài đăng được chia sẻ trên facebook trước đó. Ảnh: Báo Dân trí. Theo thông tin báo VNExpress, sau khi nắm thông tin, công an trích xuất camera, rà soát địa bàn, hành trình di chuyển và làm việc với những người liên quan nhưng không ghi nhận vụ cướp nào như nội dung người phụ nữ đăng tải.

Làm việc với cảnh sát, người này thừa nhận hành vi sai phạm. Trước đó, cô phát hiện mất nhẫn cưới nhưng không biết đánh rơi ở đâu. Sợ chồng biết, cô nghĩ ra câu chuyện bị cướp để che giấu, sau đó kể lại với chồng và đăng lên Facebook. Làm việc với công an, chị N. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và nhận thức việc đưa thông tin không đúng lên mạng xã hội có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Công an TPHCM khuyến cáo người dân không tùy tiện dựng chuyện, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc bịa đặt các vụ cướp, cướp giật, bắt cóc, gây án hoặc những hành vi nguy hiểm khác có thể gây tâm lý bất an, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động của cơ quan chức năng. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mình đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

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