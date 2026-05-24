Chân dung kẻ 'dựng kịch' nhờ đổi tiền rồi cướp giật vàng, tiền của cụ bà bán vé số

Đời sống 24/05/2026 12:17

Ngày 24/5, Công an xã Long Hải đang tạm giữ Nguyễn Văn Thu (36 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 5h40 ngày 23/5, cụ bà Nguyễn Thị Mừng (74 tuổi, ngụ ấp Phước Hưng, xã Long Hải) đang ngồi bán vé số trên lề đường đối diện nhà thờ Hải Lâm, thuộc tổ 11, ấp Hải Lâm (xã Long Hải).

Lúc này, Nguyễn Văn Thu đi xe máy đến tiếp cận bà Mừng để hỏi mua vé số và nhờ đổi tiền chẵn.

Khi cụ bà vừa lấy chiếc túi đựng tiền từ trong người ra, Thu giật phăng chiếc túi rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Tài sản bị chiếm đoạt gồm: 1 chỉ vàng 24K, 700.000 đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân của cụ bà.

Chân dung kẻ 'dựng kịch' nhờ đổi tiền rồi cướp giật vàng, tiền của cụ bà bán vé số - Ảnh 1
Nguyễn Văn Thu tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VNExpress, tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Hải phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TPHCM) nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, truy xét.

 

Đến khoảng 16h cùng ngày, công an đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Thu và thu giữ tang vật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định nhắm vào những người bán vé số neo đơn, lớn tuổi để cướp giật tài sản.

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Ngày 23/5, Phát bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM) khởi tố, bắt giam về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

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