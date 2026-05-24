Chân dung kẻ 'dựng kịch' nhờ đổi tiền rồi cướp giật vàng, tiền của cụ bà bán vé số

Đời sống 24/05/2026 12:17

Ngày 24/5, Công an xã Long Hải đang tạm giữ Nguyễn Văn Thu (36 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 5h40 ngày 23/5, cụ bà Nguyễn Thị Mừng (74 tuổi, ngụ ấp Phước Hưng, xã Long Hải) đang ngồi bán vé số trên lề đường đối diện nhà thờ Hải Lâm, thuộc tổ 11, ấp Hải Lâm (xã Long Hải).

Lúc này, Nguyễn Văn Thu đi xe máy đến tiếp cận bà Mừng để hỏi mua vé số và nhờ đổi tiền chẵn.

Khi cụ bà vừa lấy chiếc túi đựng tiền từ trong người ra, Thu giật phăng chiếc túi rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Tài sản bị chiếm đoạt gồm: 1 chỉ vàng 24K, 700.000 đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân của cụ bà.

Chân dung kẻ 'dựng kịch' nhờ đổi tiền rồi cướp giật vàng, tiền của cụ bà bán vé số - Ảnh 1
Nguyễn Văn Thu tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VNExpress, tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Hải phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TPHCM) nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, truy xét.

 

Đến khoảng 16h cùng ngày, công an đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Thu và thu giữ tang vật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định nhắm vào những người bán vé số neo đơn, lớn tuổi để cướp giật tài sản.

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

Ngày 23/5, Phát bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM) khởi tố, bắt giam về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi cướp của giật tiền

TIN MỚI NHẤT

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Tâm sự 56 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Tâm sự 57 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Tâm sự 59 phút trước
Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đạp xe đi dã ngoại, 2 học sinh rơi xuống vực sâu 50m

Đạp xe đi dã ngoại, 2 học sinh rơi xuống vực sâu 50m

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

Bắc Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng lợn mốc và bốc mùi

Bắc Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng lợn mốc và bốc mùi

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Nghệ sĩ, KOL lệch chuẩn có thể bị hạn chế hoạt động nghệ thuật có thời hạn

Nghệ sĩ, KOL lệch chuẩn có thể bị hạn chế hoạt động nghệ thuật có thời hạn

NÓNG: Triệt phá công ty kinh doanh hàng giả Nike, Adidas bán trên Shopee, Tiktok

NÓNG: Triệt phá công ty kinh doanh hàng giả Nike, Adidas bán trên Shopee, Tiktok