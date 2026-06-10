Mẹ siêu mẫu Hà Anh sập bẫy 'sở hữu kỳ nghỉ', cắm sổ hơn 300 triệu đồng

Siêu mẫu Hà Anh là người có mẹ là nạn nhân của các hợp đồng kỳ nghỉ, chia sẻ thẳng thắn với chúng tôi về hành trình gia đình cô đối diện với tổn thất về tài chính, áp lực tâm lý kéo dài, cũng như nỗ lực giúp mẹ thoát khỏi vòng xoáy của các lời hứa hẹn. Nữ siêu mẫu cũng đưa ra góc nhìn về nguyên nhân khiến nhiều người lớn tuổi dễ sa vào cạm bẫy, đồng thời gửi gắm những lời khuyên thiết thực tới các gia đình đang hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Sau khi series Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ của VTV lên sóng và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, câu chuyện về người lớn tuổi bị cuốn vào các lời mời gọi hấp dẫn, những bản hợp đồng tưởng chừng mang lại nhiều lợi ích nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro đã trở thành vấn đề được xã hội quan tâm.

Nghiêm trọng hơn, khi nạn nhân không có sẵn tiền mặt, nhân viên tư vấn còn dẫn mẹ của siêu mẫu đến ngân hàng làm thủ tục cắm sổ hưu để vay số tiền 330 triệu đồng, khoản tiền giải ngân sau đó được chuyển thẳng vào tài khoản của phía công ty.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, các nhân viên tư vấn thường dùng kịch bản tiếp cận rất tinh vi, đánh vào tâm lý cô đơn của người già khi con cái bận rộn đi làm. Những nhân viên này dùng lời lẽ "cô cô cháu cháu" ngọt ngào để tạo lòng tin, vẽ ra viễn cảnh sinh lời nhanh chóng và hứa hẹn sẽ mua lại hợp đồng với giá cao. Để kích hoạt dịch vụ mua bán, họ yêu cầu các cụ đóng thêm các khoản tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

"Tôi rất mừng khi những vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ được phản ánh rộng rãi trên truyền thông. Điều đó giúp nhiều nạn nhân cảm thấy họ không đơn độc và giảm bớt tâm lý xấu hổ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng các chương trình cảnh báo nên đề cập nhiều hơn đến những trường hợp mất vài trăm triệu đồng. Bởi không ai bị lừa ngay từ con số hàng tỷ đồng. Tất cả thường bắt đầu từ vài trăm triệu rồi mới phát sinh thêm các khoản đóng góp khác.

Đa số các con khi biết chuyện đều xót tiền và không hiểu vì sao bố mẹ mình lại bị lừa. Điều đó dẫn đến những phản ứng khác nhau, từ nhẹ nhàng đến gay gắt".

Siêu mẫu Hà Anh cho hay mẹ của cô từng là nạn nhân của mô hình "sở hữu kỳ nghỉ"

Đến khi gia đình phát hiện và truy hỏi trách nhiệm, nhân viên bán hàng trực tiếp lập tức biến mất, trong khi cấp quản lý đổ lỗi hoàn toàn cho nhân viên cấp dưới.

Hiện tại, mẹ của nữ siêu mẫu cùng nhiều người hưu trí khác vẫn rơi vào tình trạng bế tắc, níu kéo hy vọng mong manh đòi lại số tiền dưỡng già. Nữ siêu mẫu chia sẻ thêm: "Riêng tôi, tôi không khuyên con cái phải quá tế nhị trong những trường hợp này. Theo tôi, một trong những lý do khiến các chiêu trò này còn tồn tại là vì nhiều gia đình quá ngại đối diện vấn đề. Con cái không dám yêu cầu bố mẹ mở hợp đồng ra kiểm tra, không dám rà soát giấy tờ hay xem xét các khoản đầu tư của bố mẹ.

Những lời khuyên nhẹ nhàng thường không đủ hiệu quả. Tôi nghĩ cần có những cuộc họp gia đình thẳng thắn để mọi người cùng nhìn nhận sự việc.

Gia đình tôi đã phải nói rõ với mẹ rằng nếu bà vay tiền mà không thể trả thì gánh nặng cuối cùng sẽ đổ lên vai các con. Chúng tôi cũng chia sẻ về những áp lực tài chính hiện tại để bà hiểu rằng việc tiếp tục vay mượn là điều rất nguy hiểm.

Theo tôi, con cái cần làm rõ bố mẹ đã bị lừa như thế nào, còn những khoản tiền nào có nguy cơ tiếp tục bị dụ dỗ hay không. Thậm chí cần trao đổi với bạn bè của bố mẹ để tránh việc các cụ tiếp tục vay mượn rồi lún sâu hơn.

Nhiều gia đình chọn cách xử lý nhẹ nhàng vì không muốn làm bố mẹ tổn thương. Nhưng tôi cho rằng cách đó chưa chắc hiệu quả. Bởi những người đang lừa đảo các cụ dành thời gian trò chuyện, thuyết phục và tác động tâm lý nhiều gấp hàng trăm lần con cái.

Họ khai thác sự cô đơn của người lớn tuổi, nhu cầu được trò chuyện, được quan tâm. Trong khi con cái không thể ở bên bố mẹ 24 giờ mỗi ngày. Chính vì thế, việc đối diện thẳng thắn, cùng nhau rà soát và kiểm soát tình hình là điều cần thiết để ngăn các cụ tiếp tục trở thành nạn nhân."