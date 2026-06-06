Danh tính nam ca sĩ Việt mất hoàn toàn thị lực, vực dậy sau biến cố

Vực dậy sau biến cố sức khỏe, ca sĩ Hoài Nhân mong muốn câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những hoàn cảnh tương tự trong cuộc sống.

Hoài Nhân chia sẻ, niềm đam mê ca hát đã theo anh từ những năm tiểu học. Năm 2012, anh trở thành ca sĩ độc quyền của một đoàn biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng và bắt đầu xây dựng sự nghiệp âm nhạc với nghệ danh Jay Hoo. Đến năm 2015, anh quyết định sang Hàn Quốc du học trong hai năm. Ngoài việc học, Hoài Nhân vẫn duy trì đam mê bằng cách hát tại các đám cưới và sự kiện cộng đồng người Việt, vừa rèn luyện kỹ năng vừa trang trải cuộc sống. Sau khi trở về Việt Nam năm 2017, anh đầu tư thực hiện những sản phẩm âm nhạc đầu tay như “I Wanna Feel”, “Con đường mới” và “Tận cùng nỗi nhớ”. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài lâu thì biến cố bất ngờ ập đến. Chỉ vài tháng sau khi trở về, sức khỏe của anh giảm sút nghiêm trọng. Tháng 4 năm 2018, Hoài Nhân phát hiện thị lực giảm mạnh và được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp. Đến năm 2019, anh hoàn toàn mất thị lực.

Ca sĩ Jay Hoo từng là cái tên nổi tiếng trong làng nhạc Việt Cuộc sống của anh rơi vào giai đoạn tăm tối nhất. Hoài Nhân từng chia sẻ rằng, anh không muốn gặp ai, không dám nghe nhạc và thường khóc một mình. Thêm vào đó, nỗi sợ khán giả chỉ thương hại khiến anh trăn trở việc trở lại sân khấu. Bước ngoặt xuất hiện khi anh tham dự buổi giao lưu âm nhạc tại Cần Thơ, được nghe lời động viên từ một nghệ sĩ cải lương: “Nếu còn một người muốn em hát thì em cũng phải hát”. Lời nói này đã giúp anh tìm lại động lực và trở lại với âm nhạc. Nghệ sĩ Thành Lộc góp mặt trong dự án mới của Hoài Nhân

Từ năm 2020, Hoài Nhân quay về TP.HCM, tham gia các sân chơi âm nhạc, thử sức với bolero, trữ tình và đồng hành cùng các hoạt động cho cộng đồng người khiếm thị. Tháng 6 năm 2026, anh đánh dấu sự trở lại bằng dự án phim ngắn ca nhạc Ánh sáng, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội. Đây là sản phẩm kể câu chuyện của chính anh – từ những ngày mặc cảm đến lúc học cách chấp nhận và tiếp tục bước đi. Hiện Hoài Nhân đã thích nghi với cuộc sống mới, tự nấu ăn, làm việc nhà và đặt mục tiêu học nhảy, thử sức diễn xuất. Anh tâm sự: “Âm nhạc đã cứu tôi khỏi những ngày tăm tối nhất, và tôi muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người”.

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